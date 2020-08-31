إيدنرد الإمارات تطلق نسخة جديدة لتطبيق الجوال C3Pay بمزايا إضافية بهدف تعزيز السلامة المصرفية

أعلنت إيدنرد، شركة التكنولوجيا المالية والمزود العالمي لحلول كشوف المرتبات اليوم عن إطلاق نسخة محسّنة من تطبيق الجوال C3Pay المُبتكر بهدف تزويد حاملي البطاقات المصرفية بتجربة رقمية سلسة ومبسطة. تعزّز الميزات الجديدة المتوفرة على التطبيق من أمان المعاملات المصرفية إذ تمكّن المستخدمين من التحكم الكامل بأموالهم وإدراتها بطريقة سليمة، خاصة في هذه الأوقات الاستثنائية.

وفقًا لبيانٍ صادرٍ عن مكتب التحقيقات الفيدرالي، فقد ارتفع معدّل استخدام الخدمات المصرفية عبر الهواتف المحمولة بنسبة 50٪ هذا العام، وتواصل هذه الزيادة بالارتفاع مع استمرار انتشار وباء كوفيد-19. هذا وأشار استطلاع آخر أجرته مؤسسة أوندو إلى زيادة في حركة المدفوعات غير التلامسية، حيث بدأ 30٪ من المستهلكين بتجريب هذه الميزة لأول مرة منذ بدء جائحة كورونا. وعلاوة على ذلك، عبّر 70٪ من هؤلاء المستهلكين أنفسهم عن رغبتهم بمواصلة استخدام الحلول غير التلامسية حتى بعد السيطرة على الوباء والقضاء عليه.

وبهذه المناسبة، علّق السيد أنوار بوركادي إدريسي، الرئيس التنفيذي للعمليات في إيدنرد الإمارات قائلاً: "شهدنا في النصف الأول من هذا العام ارتفاعًا حادًا في الخدمات المصرفية عبر الهواتف المحمولة، ويرجع ذلك جزئيًا إلى الاضطرابات الناجمة عن انتشار وباء كوفيد-19. في إيدنرد الإمارات نؤمن أن الخدمات المصرفية الرقمية هي مفتاح مهم لتمكين الموظفين، وذلك بتزويدهم بالقدرة على الوصول إلى مواردهم المالية بكل سلاسة. لهذا، نحرص على تقديم منصة آمنة ومضمونة لحاملي بطاقاتنا لإجراء معاملاتهم أونلاين بكل سهولة، في الوقت الذي نواصل به حماية مستخدمينا من خلال التواصل الفوري معهم وتزويدهم بإرشادات السلامة داخل التطبيق ذاته، أو عن طريق البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية القصيرة. سيلاحظ المستخدمين فورًا أننا أدخلنا تحسينات كبيرة على التطبيق بناءً على ردود فعل وآراء عملائنا، والتي راعينا فيها أولوياتهم ومتطلباتهم، وركزنا جهودنا للتصدي للتحديات والمصاعب التي تواجههم."

هذا وتجدر الإشارة إلى أن تغلغل الهواتف الذكية قد شهد زيادة ملحوظة من 73.8٪ في عام 2016 إلى 96٪ في عام 2019 (حتى في القطاعات غير المصرفية). وخلال فترة الحجر الصحي المنزلي، تدفق الملايين على الخدمات المصرفية الرقمية لإجراء المعاملات من منازلهم. وهنا برز دور تطبيق C3Pay إذ نجح في تقديم تجربة دفع رقمية سلسة لحاملي البطاقات ومنصة آمنة لتحويل الأموال إلى الوطن أو لإعادة شحن رصيد هواتفهم المحمولة. ومن جهة أخرى، كشف اندلاع وباء كوفيد-19 عن أهمية قيام الشركات الإماراتية بالتركيز على تحقيق الشمول المالي الرقمي للسكان، سواءً المتعاملين مع البنوك أوغيرهم. ومن المفارقات الجديرة بالذكر أن أكثر من 60٪ من السكان العاملين حاليًا في دولة الإمارات العربية المتحدة، خاصة في التصنيع والتجارة والأغذية والمشروبات والبناء، يقعون خارج إطار النظام المصرفي التقليدي.

تابع السيد بوركادي إدريسي حديثه قائلًا، "من المؤسف أنه، إضافة إلى التحديات الحالية، لوحظت زيادة كبيرة في عدد حالات الاحتيال خلال فترة انتشار كوفيد-19. ولمساعدة مستخدمينا على التصدي لهذا التحدي الجديد، سارعنا بتقديم ميزة إضافية تمكّنهم من إيقاف البطاقات على الفور باستخدام تطبيق C3Pay في حالة وجود أي معاملات غير مصرح بها أو اشتباه بعملية احتيال مهما كان حجمها. علاوة على ذلك، يتيح تطبيق C3Pay للمستخدمين إعادة شحن أرصدة هواتفهم، وإكمال عمليات تحويل الأموال إلى الوطن دون الحاجة لزيارة مراكز التحويل وما يترتب عليه ذلك من الاضطرار إلى التواجد في مناطق مزدحمة، وذلك حرصًا منا على حماية مصلحة عملائنا وسلامتهم وراحتهم. ولم نتوقف عند ذلك، فقد حرصنا على توفير خدمة عملاء مميزة من خلال إطلاق قناة دعم على تطبيق واتساب للتراسل الفوري، مما يضمن لحاملي البطاقات وجود شخصٍ يمكنهم الوصول إليه إذا دعت الحاجة عند القيام تحويل الأموال إلى أوطانهم."

تتوفر أحدث نسخة من تطبيق C3Pay للهواتف المحمولة على غوغل بلاي ومتجر أبل حيث يمكن لجميع حاملي بطاقات C2Pay الحاليين تنزيلها بكل سهولة. يتميز التطبيق بواجهة سلسة وسهلة الاستخدام، وخدمات مصرفية عالية الجودة عبر الهواتف المحمولة، بالإضافة إلى ميزات محسّنة لإشعارات الرسائل القصيرة، مع القدرة على الإبلاغ عن البطاقات المفقودة أو المسروقة مباشرة، واستبدال البطاقات الحالية والتحويلات المالية الفورية إلى حسابات C3Pay الأخرى. كلها ميزات ضرورية لتسهيل المعاملات المصرفية وإتمامها بصورة آمنة لحاملي بطاقات الرواتب، مع مراعاة وتزويدهم بمعلومات مفصلة لاتخاذ خيارات ذكية أثناء إدارة شؤونهم المصرفية.

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تشمل الميزات الجديدة لتطبيق الجوال ما يلي:

لوحة تحكم بواجهة عملية مع خيار تحويل الأموال وإعادة شحن الرصيد فورًا للهواتف المحمولة، إشعارات أمنية عبر الرسائل النصية القصيرة، وآخر مستجدات وباء كوفيد-19

تاريخ مفصل للمعاملات

خيار سهل لإيقاف أو إلغاء البطاقة أو طلب استبدالها

تحويل فوري للأموال بين حاملي بطاقات C3Pay

قناة خدمة ودعم عبر تطبيق واتساب للاستفسارات المتعلقة بتحويل الأموال

آخر أسعار الصرف للتحويلات المالية الدولية بدعم من بنك رأس الخيمة الوطني



وفي ختام حديثه، أشاد السيد إدريسي بالواجهة المحسّنة والميزات الجديدة التي تمت إضافتها إلى التطبيق قائلًا، "نحن ننظر إلى هذه الخطوة على أنها بداية لخارطة طريقنا نحو تحقيق أهداف عملائنا المصرفية، فقد اعتمدنا ونفّذنا في هذه التحديثات آراء وتفضيلات المستخدمين وراعينا استخدام أفضل التدابير الأمنية، فأولوياتنا تتركز على تقديم أفضل تجربة مستخدم لهم. ومن المهم التنويه هنا إلى أن الابتكار في التكنولوجيا الاستهلاكية وبروز آليات التكنولوجيا المالية المتطورة "فينتك" لا يؤدي إلى نمو المدفوعات الإلكترونية فحسب، بل إلى تغيير وجه قطاع الخدمات المالية، ومن ثمّ إلى زيادة الشمول المالي، وهذا يعني الكثير بالنسبة لنا في إيدنرد. ففي نهاية المطاف، يظل تقديم تجربة مصرفية سلسة على مدار الساعة وتوفيرها للمستخدم النهائي في المكان الذي يناسبه هو الهدف الرئيسي لتطبيقات التكنولوجيا المالية."

تقدم إيدنرد من خلال C3Pay حلاً مبتكرًا وسلسًا لكشوف المرتبات، إذ يمكّن هذا الحل الشركات من معالجة رواتب الموظفين على منصة آمنة وفقًا لنظام دفع الأجور، وبالتالي تمكين الموظفين من خلال تزويدهم ببطاقة ماستر كارد مرتبطة بتطبيق C3Pay للهواتف المحمولة. يتيح هذا التطبيق الفرصة للأشخاص الذين لا يتعاملون مع البنوك أو الذين لا يتمكنون من فتح حساب بنكي للتحكم في مواردهم المالية وإدارة أموالهم بشكل أفضل إذ يمنحهم إمكانية الوصول إلى الميزات الرقمية الأساسية والاستفادة منها. بالإضافة إلى ذلك، توفر إيدنرد لمستخدمي التطبيق الدعم الضروري حول أي استفسار يتعلق بتحويل الأموال وذلك عن طريق تطبيق واتساب على الرقم +971588762762

تخدم إيدنرد حاليًا أكثر من 6,000 شركة وما يزيد عن 10 بنوك و 35 مؤسسة مالية وأكثر من مليوني حامل بطاقة.