 مسؤولون: دولة الإمارات ستبقى السبّاقة والرائدة في إرساء قيم الخير والمساعدة

أكد مسؤولون ومديرو دوائر وفعاليات مجتمعية ورجال أعمال، أن دولة الإمارات العربية المتحدة كرّست العمل الإنساني، أسلوب حياة في الدولة، وأضافوا؛ أن دولة الإمارات ستبقى السبّاقة والرائدة في إرساء قيم الخير والمساعدة التي تلبي على الفور نداء الواجب الإنساني، وتبادر إلى إعانة كل محتاج، وإغاثة كل ملهوف.

وأكد اللواء الركن طيار فارس خلف المزروعي، قائد عام شرطة أبوظبي، اعتزاز مجتمع الإمارات بالنهج الأصيل للدولة، في إرساء دعائم العمل الإنساني، على الصعيدين المحلي والعالمي، الذي أسس مرتكزاته ومفاهيمه الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.

وأكدت الدكتورة موزة سعيد البادي، مدير إدارة نظم المعرفة بهيئة الموارد البشرية في أبوظبي، أن الدولة تحولت إلى أيقونة عالمية للعمل الإنساني، بفضل جهود القيادة الرشيدة، التي سارت على نهج العطاء الذي خطه القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.

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قال سعيد محمد الطاير، رئيس مجلس أمناء مؤسسة «سقيا الإمارات»: يقول صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، : «عمل الخير هو سر من أسرار سعادة المجتمعات، وديمومة الخير، والترقي الحضاري».

وأضاف: «منذ تأسيسها، أكدت دولة الإمارات ريادتها في مجال العمل الخيري والإنساني على مستوى العالم؛ عبر العديد من المبادرات الإنسانية، والمساعدات التي تركز على تحسين حياة المجتمعات الأكثر احتياجاً؛ من خلال مشروعات تنموية؛ تراعي في المقام الأول الجانب الإنساني الذي يتمثل في احتياجات الشعوب».

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