الامارات | انتهاء مبادرة خصم المخالفات المرورية في دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء مبادرة خصم المخالفات المرورية في دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أنهت شرطة دبي مبادرة خصم المخالفات المرورية، التي طبقتها خلال العام الماضي، والتي تم تمديدها أشهراً عدة منذ بداية العام الجاري، وأعلنت عودة الإجراءات المعتادة في سداد المخالفات المرورية من دون أي خصومات، وذلك في إطار ردها على استفسارات متابعيها على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتضمنت المبادرة اشتراطات أتاحت للسائقين الذين تم تحرير مخالفات مرورية بحقهم، عدم دفع تلك المخالفات، شريطة الالتزام بقانون السير والمرور، وعدم ارتكاب أي مخالفة، ليستفيدوا بخصم 100%، إذا التزم السائق لمدة 12 شهراً، و75% إذا لم يرتكب مخالفات لمدة تسعة أشهر، و50% مقابل الالتزام ستة أشهر، و25% لمدة ثلاثة أشهر.

وبلغ عدد المستفيدين من المبادرة 557 ألفاً و430 سائقاً، بواقع 114 ألفاً و769 رجلاً و444 ألفاً و661 امرأة، لافتاً إلى أن قيمة المخالفات التي تم إلغاؤها من سجل المستفيدين بلغت 546 مليوناً و970 ألفاً و930 درهماً.

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وتضمنت أبرز نتائج مبادرة «تسوية المخالفات المرورية» الإسهام في خفض الوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية بواقع 16%، والإصابات البليغة بواقع 38%، وقدرت كلفة الحوادث التي تم تفاديها بنحو 610 ملايين و427 ألف درهم.

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