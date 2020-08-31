الامارات | فتح دور العبادة لغير المسلمين

شكرا لقرائتكم خبر عن فتح دور العبادة لغير المسلمين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي عن إعادة فتح جميع دور العبادة لغير المسلمين في أبوظبي، اعتباراً من اليوم، مع استمرار حجم الطاقة الاستيعابية 30% للمصلين في الوقت الواحد. ويأتي ذلك ضمن خطة الدائرة بتوسيع نطاق العودة التدريجية للتشغيل الكلي، مع ضمان اتباع حزمة من الإرشادات والإجراءات الاحترازية. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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