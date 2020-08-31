الامارات | الإمارات وإسرائيل تبحثان التعاون في المجال الزراعي

شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات وإسرائيل تبحثان التعاون في المجال الزراعي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أجرت وزيرة دولة للأمن الغذائي والمائي، مريم بنت محمد المهيري، أولى محادثاتها مع وزير الزراعة والتنمية الريفية الإسرائيلي، ألون شوستر، خلال اللقاء الافتراضي، الذي عُقد يوم الجمعة الماضي. وأكد الوزيران على ضرورة الاستثمار في فرص التعاون الكبيرة والواعدة التي تنتظر البلدين نتيجة معاهدة السلام. ويأتي هذا اللقاء استكمالاً للجهود التي تقوم بها دولة الإمارات في دعم الأخوة الإنسانية ومبادئ التسامح والتعايش السلمي في منطقة الشرق الأوسط.

وتعهد الوزيران بالتعاون في المشروعات التي تتناول الأمن الغذائي والمائي، وتمثل أولوية كبيرة في كل من دولة الإمارات ودولة إسرائيل، إضافة إلى العديد من المجالات ذات الصلة وعلى رأسها البحث والتطوير وتربية الأحياء المائية والتقنيات الزراعية وغيرها.

واتفق الطرفان على تحديد نقاط للتواصل المباشر بين المكتبين الوزاريين، من أجل تعزيز العمل المشترك والمضي قدماً في إعداد برنامج تعاون متكامل.

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