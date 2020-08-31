الامارات | سكيك

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دوام

أصرّت إدارات مدارس خاصة على إلزام أولياء الأمور بالحضور الشخصي إلى المدارس، وتوقيع إقرار خطي في حال أرادوا اعتماد أسلوب التعليم «عن بعد» لأبنائهم في العام الدراسي الجديد، علماً بأنه سبق لوزارة التربية تعميم استبيان، يطلب من أولياء الأمور تحديد الأسلوب الذي يفضّلونه لتعليم أبنائهم.

رادار

حدّثت الجهات المعنية في عجمان مواقع الرادارات التي تتولى ضبط السائقين المخالفين للسرعات القانونية في شوارع الإمارة، ولاحظ قراء أن بعضها تم تثبيته خلف لوحات إعلانية، ما يصعّب على السائقين رؤيتها.

قفازات

اقترح قارئ على إدارات مراكز التسوق وضع صناديق مهملات خاصة بقفازات الأيدي في أماكن متعددة ومرتفعة نسبياً، تسهل رؤيتها، خصوصاً عند المداخل والمخارج وأماكن ركن السيارات، للحد من ظاهرة رمي القفازات على الأرض فور الخروج من تلك المراكز.

تباين

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تساءل رياضيون عن أسباب تباين الأنظمة الأساسية التي اعتمدتها الجمعيات العمومية لاتحادات السلة والطائرة واليد، خصوصاً في ما يتعلق بالشق القانوني والعملية الانتخابية للدورة الجديدة، مع العلم بأن اتحادات هذه الألعاب استندت في بناء النظام الأساسي على اللائحة الاسترشادية ذاتها الصادرة سابقاً عن الهيئة العامة للرياضة.

دراجات

طالب سائقون بإلزام هواة الدراجات الهوائية باشتراطات السلامة أثناء قيادتها، وفي مقدمتها تركيب أضواء خلفية وأمامية، لتنبيه المركبات خلال الليل، منعاً لتعرضهم لحوادث صدم على الطرق العامة.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

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