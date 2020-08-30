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الامارات | الدفاع المدني في دبي يسيطر على حريق بمستودع أصباغ

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محمد فودة - دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شب حريق في مستودع بمنطقة أم رمول " خلف مطعم كالكيت في دبي بحسب المتحدث عن الدفاع المدني الذي أشار إلى أن البلاغ ورد من غرفة عمليات شرطة دبي الساعة 6:48 من مساء اليوم ، وعلى الفور تم تحريك فرقة من مركز الراشدية.

وأضاف أنه وعند وصول الفرقة خلال 4 دقائق تبين أن الحادث في مستودع اصباغ، وتم تشكيل عدة فرق للمكافحة من مختلف الاتجاهات ، استطاعت محاصرة الحريق ومنع إمتداده الى المستودعات المجاورة .

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وأضاف أنه في الساعة 7:20 أبلغ قائد الحادث غرفة العمليات بالسيطرة على الحادث دون إصابات، وشاركت في المكافحة فرق مراكز الدفاع المدني في القصيص، والراشدية، وبور سعيد، وند الشباب ومن ثم بدأت عمليات التبريد مباشرة.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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