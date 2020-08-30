الامارات | الدفاع المدني في دبي يسيطر على حريق بمستودع أصباغ

شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع المدني في دبي يسيطر على حريق بمستودع أصباغ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شب حريق في مستودع بمنطقة أم رمول " خلف مطعم كالكيت في دبي بحسب المتحدث عن الدفاع المدني الذي أشار إلى أن البلاغ ورد من غرفة عمليات شرطة دبي الساعة 6:48 من مساء اليوم ، وعلى الفور تم تحريك فرقة من مركز الراشدية.

وأضاف أنه وعند وصول الفرقة خلال 4 دقائق تبين أن الحادث في مستودع اصباغ، وتم تشكيل عدة فرق للمكافحة من مختلف الاتجاهات ، استطاعت محاصرة الحريق ومنع إمتداده الى المستودعات المجاورة .

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وأضاف أنه في الساعة 7:20 أبلغ قائد الحادث غرفة العمليات بالسيطرة على الحادث دون إصابات، وشاركت في المكافحة فرق مراكز الدفاع المدني في القصيص، والراشدية، وبور سعيد، وند الشباب ومن ثم بدأت عمليات التبريد مباشرة.

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