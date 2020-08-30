الامارات | آلية جديدة لرفع جاهزية الحضانات "وقائياً" قبل تشغيلها

شكرا لقرائتكم خبر عن آلية جديدة لرفع جاهزية الحضانات "وقائياً" قبل تشغيلها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، برنامجِ تدريب تخصصي يستهدف العاملين في دور الحضانة بعنوان "نعمل لغدٍ أفضل"، لرفع جاهزية الحضانات لاستقبال الأطفال في ظل الظروف الراهنة، ودعم عملية تشغيلها بالطرق الآمنة، وجعلها بيئة آمنة ومثمرة تساهم في تنمية الطفل وضمان رفاهيته، وذلك ضمن برنامج تكوين الصيفي 2020، وبالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم ودائرة التعليم والمعرفة- أبوظبي ومجلس الشارقة للتعليم، وهيئة الشارقة للتعليم الخاص، ومركز أبوظبي للصحة العامة.

وأوضحت الهيئة أن البرنامج يتضمن 100 ورشة متخصصة يقدمها نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجال الطفولة المبكرة، حول دعم الحضانات بعد جائحة كوفيد-19 ورفع مستوى الوعي الوقائي لدى العاملين فيها وتعريفهم بأفضل الإجراءات الوقائية التي تضمن سلامتهم وسلامة الأطفال، بالإضافة الى مجموعة من وحدات التدريب على التطوير المهني يتم تقديمها من خلال تقنيات الاتصال المرئي عبر الانترنت، وتركز على نمو الطفل وتحسين جودة رعايته من خلال تسليط الضوء على أربعة محاور رئيسة وهي الصحة والتغذية، حماية الطفل، الدعم الاسري، والرعاية والتعليم المبكرين.

كما يغطي البرنامج موضوعات تتعلق بضمان سلامة الأطفال والموظفين، وتطبيق إجراءات الصحة والنظافة، ودعم عودة الأطفال إلى الحضانة، وتطبيق القواعد الإرشادية التي أصدرتها الحكومة وعكسها على العمل داخل الحضانات وفق أفضل الممارسات العالمية، وأساسيات تربية وتنمية الطفل وحمايته، وتطوير الشراكات مع أولياء الأمور، إلى جانب دعم احتياجات الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة وتمكينهم.

ويهدف البرنامج إلى تدريب وتأهيل نحو 17 ألفاً من المديرين والمعلمين ومساعدي التدريس في دور الحضانة على مستوى الدولة، وذلك من أجل تحسين قدراتهم وتطوير خبراتهم، واكتشاف نقاط الضعف والثغرات وسدها، والتعريف بأفضل ممارسات رعاية الأطفال وضمان تطبيقها، والنهوض بالدور التربوي والتنموي للحضانات، وبناء كوادر مؤهلة وذات كفاءة تعزز تنمية الطفل وقادرة على تلبية احتياجاته العلمية والمعرفية والنفسية، حيث سيحصل المشاركون في البرنامج بعد استكمال التدريب على شهادات (CPD) معتمدة ومتوافقة مع CACHE، حيث يمكن لكافة العاملين في الحضانات المشاركة في البرنامج مجاناً من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة www.eca.gov.ae والدخول إلى منصة الوالدين واختيار الصفحة الخاصة بتكوين والتسجيل في البرنامج ابتداءً من يوم (الأحد) الموافق 30 أغسطس ولغاية 13 سبتمبر 2020، تمهيداً لالتحاقهم بالعمل في الحضانات.

ودعت الهيئة من خلال شركائها مديري الحضانات والعاملين فيها على مستوى الدولة للتسجيل في البرنامج التدريبي الخاص بإعادة فتح الحضانات وتشغيلها، ليتسنى لهم استكمال متطلبات إعادة تشغيلها والسماح بمزاولة العمل بالنسبة للمعلمين، وتتضمن مراحل التدريب التسجيل الإلكتروني، وتحديد موعد التدريب، وحضور الجلسات التدريبية (الورش)، وإنهاء التقييم الإلكتروني بنجاح، والحصول على شهادة التدريب المعتمدة.

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كما بينت الهيئة أن إعادة فتح الحضانات في جميع أنحاء الدولة يتطلب بحسب وزارة التربية والتعليم حضور البرنامج التدريبي من قبل الطاقم الإداري والمعلمين في الحضانة، وتحميل الوثائق المتعلقة بالخطة التشغيلية، وتقييم الوثائق من قبل المختصين، وإجراء التعديلات إن وجدت، والحصول على الموافقة المبدئية على فتح الحضانة، إضافة إلى الزيارة الميدانية لفريق التفتيش والموافقة النهائية لتشغيل الحضانة من قبل السلطة المرخِصة للحضانة، موضحة أنه يمكن الحصول على جميع الوثائق المطلوبة من خلال زيارة الرابط التالي، https://www.kinderly.ae/takween.

وتتركز جهود هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، في منح الأطفال أفضل رعاية في مرحلة الطفولة المبكرة بما يمكنهم من تحقيق أقصى درجات التطور والنمو السليم، وغرس المهارات اللازمة فيهم تمهيدا لمتطلبات المرحلة المقبلة، إيمان منها بأن رعاية وتعليم الطفولة المبكرة هو الاستثمار الأمثل لبناء قاعدة راسخة من الموارد البشرية ومراكمة رأس المال البشري المطلوب للدفع بعجلة التنمية الشاملة والمستدامة.

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