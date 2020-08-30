الامارات | شرطة الفجيرة تباشر استعدادها لعام دراسي آمن وخالٍ من الحوادث

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة الفجيرة تباشر استعدادها لعام دراسي آمن وخالٍ من الحوادث والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انطلاقاً من الأهداف الإستراتيجية لوزارة الداخلية والقيادة العامة لشرطة الفجيرة لقطاع المرور والمتمثل في جعل الطرق أكثر أمناً وتعزيز الوعي المروري بين كافة شرائح المجتمع، باشرت القيادة العامة لشرطة الفجيرة استعدادها التام لاستقبال العام الدراسي الجديد 2020 – 2021 وتأتي خطة الاستعداد للعام الدراسي الجديد من منطلق المحافظة على سلامة أرواح طلاب المدارس من كافة الأخطار التي يتعرضون لها والسعي لتوفير بيئة آمنة خالية من الحوادث المرورية ضمن الإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من (كوفيد 19 ).

أكد سعادة العميد دكتور / علي راشد بن عواش اليماحي مدير إدارة المرور والدوريات حرص القيادة العامة لشرطة الفجيرة على تعزيز أمن وسلامة الطلاب في العام الدراسي الجديد وفقاً للإجراءات الاحترازية والوقائية المتعبة في ظل جائحة (كوفيد 19 ) من خلال التأكيد على الالتزام التام من قبل سائقي الحافلات المدرسية بالأنظمة والقوانين المرورية وإتباع كافة التعليمات في تأمين السلامة المرورية لطلبة المدارس وفقاً للإجراءات الاحترازية للوقاية من (كوفيد 19 ).

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كما أوضح اليماحي أن خطة الاستعداد للعام الدراسي الجديد اشتملت على تكثيف دوريات المرور والضبط المروري لمراقبة الطرق الرئيسية والفرعية أمام المدارس في كافة مناطق الاختصاص والتأكد من توفر الشواخص التحذيرية في الأماكن المناسبة قرب المدارس وأكد على ضرورة التواجد الأمني والمروري لتسهيل انسيابية الحركة المرورية أمام المدارس لمنع الازدحام وتوفير النقل الآمن للطلاب ،كما تم إعداد برنامج شامل لتنفيذ خطة أمن وسلامة الطلاب من خلال تنفيذ مبادرات وبرامج التوعية المرورية وورش العمل عن بعد بالتنسيق مع الجهات المعنية لنشر الوعي والثقافة المرورية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

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