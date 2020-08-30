الامارات | مدارس حكومية وخاصة بالشرقية تبدأ اليوم الدراسي برفع الروح الوطنية للطلبة

شكرا لقرائتكم خبر عن مدارس حكومية وخاصة بالشرقية تبدأ اليوم الدراسي برفع الروح الوطنية للطلبة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بدأت مدارس حكومية وخاصة بإمارة الفجيرة والمنطقة الشرقية التابعة لوزارة التربية والتعليم ،في أول يوم دراسي بتطبيقها منظومتي التعلم عن بعد والتعلم الهجين، بالنشيد الوطني الذي رفع من معنويات الطلبة وحث روحهم الوطنية بضرورة استكمال التعليم رغم الظروف الراهنة.

وأكدت إدارية في مدرسة حكومية بأماره الفجيرة موزة النقبي ، للإمارات اليوم إن الطلبة اليوم بدأوا عامهم الدراسي الجديد بكامل نشاطهم وحيويتهم ،سواء من حضر للحرم المدرسي أو كان في منزلة يتلقى التعليم عن بعد.

Advertisements

وأشارت إلى العملية التعليمية اتمت اليوم على أكمل وجه بإجراءات احترازية مكثفة تمثلت بتسليم وثائق صحية من أولياء الأمور تثبت عدم إصابة أبنائهم الطلبة بفيروس كورونا كما تم فحص حرارة جميع الطلبة قبل دخلوهم للحافلات المدرسية وعند بوابة المدرسة.

وقالت المعلمة بمدرسة حكومية بمدينة خورفكان أمل علي الحمادي أن المعلمات عملن على تهيئة الفصول الدراسية بشكل يسهل على الطلبة التباعد الجسدي ويمنعهم من التقارب من بعضهم عن طريق وضع ملصقات توضع أماكن الجلوس فقط ،كما سعت المعلمات في تسهيل أول يوم دراسي على الطلبة بعد انقطاعهم وتلقيهم التعلم عن بعد لفترة طويلة بسبب ظروف جائحة كورونا عن طريق بث روح المرح عليهم وإعطاء الدروس بطرق مبتكرة تعتمد بشكل أساسي على اللعب.



من جانبها أكدت ولية أمر طالبة في امارة الفجيرة، سارة أل علي أنها قامت بتوصيل ابنها الذي يدرس في الصف الخامس للحرم المدرسي من أجل الاطمئنان عليه إلا أن الجاهزية التي كانت عليها الفصول المدرسية جعلتها تطمئن عليه وتتركه بالفصل المدرسي دون أي القلق، مؤكدة أنها لم تكن تتصور سلاسل وسهولة الإجراءات الاحترازية المطلوبة على الطلبة اثناء الحضور، بالإضافة للتنظيم المعد مسبقاً لاستقبالهم.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news