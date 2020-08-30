الامارات | بالصور.. مدارس أبوظبي تستقبل الطلبة وسط إجراءات احترازية مشددة

شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. مدارس أبوظبي تستقبل الطلبة وسط إجراءات احترازية مشددة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبلت المدارس الحكومية والخاصة في أبوظبي، طلبة من الحلقة الأولى، إيذاناً ببدء اليوم الأول من العام الأكاديمي الجديد، والذي يشهد عودة تدريجية لطلبة المدارس، حيث انتظم اليوم في المدارس الحكومية طلبة الصفوف من الثالث إلى السادس، فيما استقبلت المدارس الخاصة طلبة رياض الأطفال وحتى الصف الخامس، الذين فضلوا نموذج الدوام المدرسي، فيما تلقى باقي طلبة الإمارة لجميع الصفوف يومهم الدراسي الأول بنظام التعليم عن بعد.

وتفصيلاً، انطلق العام الدراسي الجديد 2020-2021، وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة، حيث نظمت المدارس عملية دخول الطلبة إلى الصفوف من خلال علامات إرشادية تراعي مسافات التباعد الاجتماعي، كما تم منع دخول ذوي الطلبة إلى المباني المدرسية، والاكتفاء بتسليم أطفالهم إلى مسؤولي الأمن والسلامة في المدارس لإرشادهم إلى صفوفهم.

وأكد عدد من مديري المدارس، اكتمال الهيئة التدريسية والإدارية، وقد حصلوا جميعا على نتائج إيجابية لفحص "كوفيد- 19، مشيرين إلى أن العام الدراسي الجاري يُعد "استثنائي في ظل جائحة «كورونا"، فيما يتابع فريق الامتثال بدائرة التعليم والمعرفة، العمليات التشغيلية 205 مدارس خاصة، للوقوف على مدى جاهزيتها لاستقبال الطلاب على مقاعد الدراسة.

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