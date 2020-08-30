الصحة الإماراتية تبحث التعاون مع إندونيسيا في الأدوية واللقاحات

بحث الدكتور أمين حسين الأميري الوكيل المساعد لقطاع سياسة الصحة العامة والتراخيص في وزارة الصحة ووقاية المجتمع الاماراتية، في ديوان الوزارة بدبي، وبيني كوسوماستوتي لوكيتو رئيس هيئة الغذاء والدواء الإندونيسية وحسين باقيس سفير إندونيسيا لدى الإمارات، فرص التعاون في مجال الأدوية واللقاحات.

وضم الوفد الإندونيسي كلاً من بودهي بدايهانتورو القنصل العام الإندونيسي وديانا سوتيكنو رئيس الشؤون الدولية، ورزقا الأندلوسيا مدير تسجيل الأدوية، وممثلين عن هيئات الدواء والغذاء الاندونيسي.

وتم في اللقاء مناقشة فرص توقيع مذكرة التفاهم حول التعاون الدوائي واللقاحات وتبادل الأفكار حول التعاون بين سلطات تنظيم الأدوية في كلا البلدين ودعم التعاون بين مصنعي اللقاحات في إندونيسيا والإمارات.

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