الامارات | سكيك

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رسالة

تلقى متعامل مع أحد البنوك المحلية عرضاً بتقسيط مبلغ اشترى به جهازاً إلكترونياً من متجر معروف مقابل فائدة شهرية، على الرغم من أن البنك يوفر خدمة التقسيط من المتجر ذاته بشكل تلقائي دون أي فوائد.

قفازات

تتكرر ظاهرة قيام بعض المستهلكين بإلقاء قفازات الأيدي التي يرتدونها على الأرض داخل منافذ البيع وأثناء الخروج، ما يشوه المظهر العام، إضافة إلى احتمال تسببها بنقل عدوى فيروس كورونا وغيره من الفيروسات.

حفر

يعاني سكان بناية الصير في الشارقة، قرب قناة القصباء، صعوبة الوصول إلى مدخل مواقف البناية، بسبب وجود حفر وصخور في الطريق الترابي الوحيد الموصل إلى المبنى، ما يلحق الأذى بالمركبات الصغيرة على وجه الخصوص.

أسعار

طالب مستهلكون بتكثيف الرقابة على محال ومنافذ بيع اللحوم في الدولة، وذلك بسبب التفاوت الواضح في الأسعار للنوع ذاته والمواصفات نفسها، يصل إلى 10 دراهم للكيلوغرام الواحد من دون مبرر.

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مطاعم

اشتكى قراء عدم التزام سلسلة مطاعم كبرى بالإجراءات الاحترازية والشروط المطلوب اتباعها في توصيل طلبات الطعام إلى الزبائن، وقال أحدهم إنه تسلم طلبية «ساندويشات» فوجئ بأنها لم توضع في أكياس.

مواقف

اشتكى مراجعون لمستشفى القاسمي بالشارقة عدم وجود مكان مظلل للانتظار في مدخل الطوارئ، ما يضطر المراجع إلى الوقوف في الشمس الحارة.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

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