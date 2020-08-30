الامارات | «تنمية المجتمع» تطبّق منصة «خطة» لدعم أصحاب الهمم وذويهم

شكرا لقرائتكم خبر عن «تنمية المجتمع» تطبّق منصة «خطة» لدعم أصحاب الهمم وذويهم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة تنمية المجتمع بدء تطبيق منصة «خطة»، بالتعاون مع شركة «ينمو» بالمملكة العربية السعودية، وبإشراف شركة «ابتكار» لحلول تكنولوجيا التعليم، ابتداء من العام الدراسي الجديد، في إطار البرامج والخطط التي توفرها الوزارة لدعم أصحاب الهمم وذويهم، خلال فترة جائحة كورونا (كوفيد-19)، وما فرضته من تغيير في أنماط التعليم.

كما أعلنت الوزارة بدء تدريب جميع المنتسبين للمراكز التابعة للوزارة على استخدام المنصة، منذ مطلع الشهر الجاري، استعداداً للعام الدراسي الجديد، الذي سينطلق بشكل مختلف، نظراً لتداعيات «كورونا»، حيث من المتوقع أن تسّهل منصة «خطة» تجاوز عقبة تعليم وتأهيل أصحاب الهمم، ودعم ذويهم عن بُعْد، من خلال تطوير برامج تربوية وتأهيلية، تسهل مشاركتها مع الأسرة، ليتم تنفيذها في المنزل.

وتهدف منصة خطة إلى رفع كفاءة وفاعلية تقديم وإدارة خدمات تعليم وتأهيل أصحاب الهمم، التي تشرف عليها وتدعمها الوزارة، حيث تتيح خدمات المنصة للممارسين في مراكز أصحاب الهمم، بمختلف إمارات الدولة، تحديد مستوى المستفيدين من أصحاب الهمم وأسرهم بمنهجية علمية، وتطوير وبناء خطط تعليمية وتأهيلية فردية في وقت قياسي، باستخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي، ومتابعة مستوى التقدم واتخاذ القرارات المبنية على الأدلة بأقل جهد، بالإضافة إلى التواصل مع الأسرة، وتفعيل دورها تجاه تعليم وتأهيل أصحاب الهمم بطريقة تراعي السرية والخصوصية.

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وتتماشى هذه الخدمات النوعية، التي تتيحها وزارة تنمية المجتمع لأصحاب الهمم وذويهم والمختصين والمشرفين، مع أهداف ومبادرات السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم، حيث تحقق المشاركة الفاعلة والفرص المتكافئة في مجتمع دامج، يضمن الحياة الكريمة لهم ولأسرهم.

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