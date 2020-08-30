الامارات | بلدية العين تطور الدوارات الرئيسة إلى تقاطعات بـ 600 مليون درهم

شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية العين تطور الدوارات الرئيسة إلى تقاطعات بـ 600 مليون درهم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نفذت بلدية العين خمسة مشروعات رئيسة لتطوير شبكة الطرق، بكلفة وصلت إلى 600 مليون درهم، خلال الفترة من 2017 إلى 2020.

وأكد مدير إدارة الطرق الداخلية والبنية التحتية، المهندس ناصر العرياني، تطوير الدوارات الرئيسة في المدينة إلى تقاطعات، وهي: دوار المرخانية، وعشارج، وسلطان بن خليفة، والأفلاج، والجاهلي، والقصر، والغزلان، وزايد الخير، ومسجد هزاع، والأهلية، والخبيصي، والمحطة، واستحداث تقاطع جامع الشيخ خليفة.

وأضاف أن استخدام التقاطعات يندرج ضمن خطة البلدية لتطوير طرق المدينة، وتوفير وتطوير شبكة طرق متكاملة تواكب النمو السكاني والتطور العمراني، وتدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في المدينة. وأوضح العرياني أن مشروعات تطوير التقاطعات، تشتمل على العناصر التي تخدم مستخدمي الطرق كمسارات المشاة، والدراجات الهوائية، والزراعات التجميلية، من خلال تصميم الزراعات، بشكل يضمن المحافظة على الأشجار القائمة.

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