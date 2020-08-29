الامارات | محمد بن زايد: سلامة أبنائنا أولوية قصوى في منظومتنا التعليمية

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد: سلامة أبنائنا أولوية قصوى في منظومتنا التعليمية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن الإمارات تولي صحة أبنائها أهمية كبرى، لافتاً إلى ضرورة مواصلة التطوير والتحديث في المنظومة التعليمية.

وقال سموه في تغريدة على حسابه الرسمي في "تويتر": "بداية عام دراسي جديد، نسأل الله تعالى أن يجعله عاماً حافلاً بالإنجاز والتميز، سلامة أبنائنا وصحتهم أولوية قصوى في منظومتنا التعليمية في ظل تحديات "كورونا"، استدامة التعليم خلال الفترة الماضية تعزز ثقتنا بمواصلة التطوير والتحديث بما يحقق جودة التعليم"

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