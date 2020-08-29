الامارات | محمد بن راشد يصدر مرسوماً بتشكيل مجلس إدارة مؤسسة الاتصالات المتخصصة (نداء)

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي المرسوم رقم (27) لسنة 2020 بتشكيل مجلس إدارة مُؤسّسة الاتصالات المُتخصِّصة (نداء) برئاسة عوض حاضر المهيري، وتعيين المُديـر التنفيـذي للمُــؤسّسة، نائباً للرئيس. ويُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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