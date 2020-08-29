الإمارات ترسل طائرة مساعدات طبية ثالثة إلى كازاخستان لدعمها في مكافحة كورونا

أرسلت دولة الإمارات اليوم طائرة مساعدات ثالثة تحتوي على 16.5 طن من الإمدادات الطبية وأجهزة الفحص إلى كازاخستان، لدعمها في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، ويستفيد منها أكثر من 16 ألفا من العاملين في مجال الرعاية الصحية لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار الفيروس.

وقال السيد عمار البريكي القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة الدولة في نور سلطان : في ظل حرص دولة الإمارات على تعزيز وتنمية العلاقات الثنائية مع كازاخستان، يأتي إرسال طائرة المساعدات الثالثة اليوم لتوفير الأدوات اللازمة لدعم جهود العاملين في القطاع الصحي على مواجهة الجائحة.

وأضاف البريكي : على مدار الأشهر الخمسة الماضية، تم تسيير طائرتي مساعدات طبية لكازاخستان تحملان 20.7 طن من المساعدات الطبية، شملت 25 جهاز تنفس ومختلف المستلزمات الطبية والوقائية، استفاد منها أكثر من 20 ألفا من الكوادر الطبية بطريقة مباشرة.

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من جهته توجه ماديار مينيليكوف، سفير جمهورية كازاخستان لدى الدولة، بجزيل الشكر والتقدير العميق لقيادة دولة الإمارات على المساعدات التي قدمتها وتشمل الإمدادات والمستلزمات الطبية لدعم الجهود الإنسانية في كازاخستان على مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقال : كانت دولة الإمارات من أوائل الدول التي أرسلت طائرة مساعدات إنسانية إلى كازاخستان في أبريل الماضي، وقد وصلت إلى أكثر من 50 طنا من المستلزمات الطبية، استفاد منها شعب كازاخستان والعاملون في قطاع الرعاية الصحية ..مشيرا إلى ان هذه المساعدات تأتي بفضل التعاون الوثيق والعلاقات الوطيدة التي تربط البلدين في المجالات كافة .

جدير بالذكر أن دولة الإمارات، قدمت حتى اليوم، أكثر من 1295 طناً من المساعدات لأكثر من 108 دول، استفاد منها نحو 1.2 مليون من العاملين في المجال الطبي.

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