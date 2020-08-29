التربية: تكرار فحص كورونا للطلبة كل أسبوعين لتحقيق العودة الآمنة بالامارات

أعلنت لبنى الشامسي، المدير التنفيذي لقطاع العمليات المدرسية في وزارة التربية والتعليم بأبوظبي، بدء إجراء فحص «كوفيد 19» «pcr» لكافة طلبة المدارس في 5 سبتمبر المقبل الذين سوف يلتحقون بمدارسهم عقب أسبوعين، وذلك وفق برنامج العودة التدريجية للمدارس، مشيرة إلى أن الطلبة الذين سوف ينتظمون في الدراسة اعتباراً من الأحد المقبل ستكون أعمارهم أقل من 12 سنة، ولم يكونوا بحاجة للفحص من صفوف (3-4-5-6)، وفقا للبيان.

وأوضحت أن الوزارة وضعت قوائم بأسماء الطلبة وتم إعطاؤها لدائرة الصحة أبوظبي، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع لترتيب إجراء الفحوصات، حيث سيخضع طلبة مدارس أبوظبي للفحص في داخل المدارس، فيما سيتم إبلاغ طلبة باقي الإمارات بأماكن الفحص عبر رسائل هاتفية ستصل لأولياء الأمور، من خلال منسقي وزارتي والصحة، كاشفة عن تكرار الفحوصات مرة كل أسبوعين لتحقيق العودة الأمنة.

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يذكر أن إجراء فحص «كوفيد 19» إلزامي على كافة طلبة المدارس الحكومية والخاصة بمختلف إمارات الدولة، وتتولى المدارس الخاصة إرسال أماكن ومواعيد الفحص للطلبة قبل العودة للمدارس، أما طلبة المدارس الخاصة بدبي لم يتم إلزامهم بإجراء فحص PCR، وإنما تقتصر ضرورة إجرائه على الحالات المشتبه بتعرضها للإصابة بفيروس «كوفيد 19».

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