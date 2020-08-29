الامارات | الحكومة الاتحادية تنظم عمل الأمهات الموظفات

شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة الاتحادية تنظم عمل الأمهات الموظفات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدرت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أمس، تعميماً خاصاً بشأن دعم التوازن بين المتطلبات الوظيفية للأمهات العاملات بالحكومة الاتحادية من جهة، ومتابعة المسيرة التعليمية لأبنائهن من جهة أخرى، خلال العام الدراسي الجديد، وذلك بناءً على قرار من مجلس الوزراء.

وأكدت الهيئة أن الحكومة الاتحادية قررت تنظيم المسألة، من خلال عمل الأمهات الموظفات في الحكومة الاتحادية عن بُعْد، ممن يتابعن تعليم أبنائهن، الذين هم في المرحلة الدراسية من الصف السادس الابتدائي فما دون، أو ممن لديهن أطفال من أصحاب الهمم، وذلك وفق ضوابط قرار مجلس الوزراء رقم (27) لسنة 2020، الخاص بتنظيم العمل عن بُعْد في الحكومة الاتحادية.

وأوضحت أن هذا التوجه يحقق التوازن بين متطلبات العمل، ودعم الأسر في التعامل مع متطلبات التعليم عن بُعْد، ما يسهم في دعم المسيرة التعليمية.

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