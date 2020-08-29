الامارات | سكيك

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رسوم

استغرب ذوو طلبة من إصرار مدارس خاصة في دبي والشارقة، على المساواة في الرسوم بين الطلبة الذين يختارون الدراسة عن بُعد وبين الذين سيحضرون للدراسة في الفصول، ما اعتبروه تجاهلاً من إدارات المدارس للظروف الخاصة التي فرضتها جائحة «كورونا».

محطة

لاحظ مستخدمون للطريق الدائري في الشارقة، البدء في إنشاء محطة للتزود بالوقود على الطريق، بالقرب من محمية الشارقة الطبيعية، ما يسهل كثيراً على مستخدمي الطريق، نظراً إلى عدم وجود محطة وقود في هذه المنطقة.

احتيال

تكرّرت البلاغات من أشخاص يبيعون الشرائح الهاتفية في الشوارع، وتبين أنهم يستخدمون وثائق المشترين في تسجيل خطوط هاتفية بأسمائهم من دون علمهم، وتكبيدهم فواتير غير مستحقة.

رادار

نشرت الجهات المعنية في إحدى المناطق راداراً جديداً برأس صغير يصعب تمييزه، وسقط كثير من السائقين في فخ هذا الرادار الموجود في نقاط يصعب توقعها، وشوارع ذات سرعات محدودة.

بصق

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دعا مواطنون إلى تغليظ عقوبة البصق في الشارع، خصوصاً في ظل المخاوف من انتشار فيروس كورونا المستجد، لافتين إلى أن هذه العادة غير الصحية، منتشرة بين أفراد من بعض الجنسيات، وتهدّد الصحة العامة، فضلاً عن كونها تصرفاً يبعث على التقزز.

إزعاج

تكرّرت شكوى متعاملين مع البنوك، من إزعاج موظفيها المتواصل، من خلال الاتصالات اليومية وفي أوقات غير مناسبة، للترويج للبطاقات الائتمانية، والقروض الشخصية، ودعوا إلى ضرورة وضع آلية رقابية للحد من هذه السلوكيات.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم

٠٥٠٢٢٩٩٥٥١

مرفقاً بصورة حال توافرها.

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غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

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