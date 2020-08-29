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الامارات | سكيك

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شكرا لقرائتكم خبر عن سكيك والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رسوم

استغرب ذوو طلبة من إصرار مدارس خاصة في دبي والشارقة، على المساواة في الرسوم بين الطلبة الذين يختارون الدراسة عن بُعد وبين الذين سيحضرون للدراسة في الفصول، ما اعتبروه تجاهلاً من إدارات المدارس للظروف الخاصة التي فرضتها جائحة «».

محطة

لاحظ مستخدمون للطريق الدائري في الشارقة، البدء في إنشاء محطة للتزود بالوقود على الطريق، بالقرب من محمية الشارقة الطبيعية، ما يسهل كثيراً على مستخدمي الطريق، نظراً إلى عدم وجود محطة وقود في هذه المنطقة.

احتيال

تكرّرت البلاغات من أشخاص يبيعون الشرائح الهاتفية في الشوارع، وتبين أنهم يستخدمون وثائق المشترين في تسجيل خطوط هاتفية بأسمائهم من دون علمهم، وتكبيدهم فواتير غير مستحقة.

رادار

نشرت الجهات المعنية في إحدى المناطق راداراً جديداً برأس صغير يصعب تمييزه، وسقط كثير من السائقين في فخ هذا الرادار الموجود في نقاط يصعب توقعها، وشوارع ذات سرعات محدودة.

بصق

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دعا مواطنون إلى تغليظ عقوبة البصق في الشارع، خصوصاً في ظل المخاوف من انتشار ، لافتين إلى أن هذه العادة غير الصحية، منتشرة بين أفراد من بعض الجنسيات، وتهدّد الصحة العامة، فضلاً عن كونها تصرفاً يبعث على التقزز.

إزعاج

تكرّرت شكوى متعاملين مع البنوك، من إزعاج موظفيها المتواصل، من خلال الاتصالات اليومية وفي أوقات غير مناسبة، للترويج للبطاقات الائتمانية، والقروض الشخصية، ودعوا إلى ضرورة وضع آلية رقابية للحد من هذه السلوكيات.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم

٠٥٠٢٢٩٩٥٥١

مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء

غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

[email protected]

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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