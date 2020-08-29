الامارات | إجازة استثنائية أسبوعاً وعمل عن بُعْد للأمهات الموظفات في الشارقة

شكرا لقرائتكم خبر عن إجازة استثنائية أسبوعاً وعمل عن بُعْد للأمهات الموظفات في الشارقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قرر المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة منح إجازة استثنائية لمدة أسبوع للموظفات ممن لديهن أبناء في المراحل الدراسية من الصف التاسع فما دون، على أن يطبق نظام العمل عن بُعْد اعتباراً من الأسبوع التالي، وفق توجيهات سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وتصدر دائرة الموارد البشرية القواعد المنظمة لذلك.

تأتي توجيهات سموه تزامناً مع بدء العام الدراسي، وانطلاقاً من حرص إمارة الشارقة على دعم العملية التعليمية، وإتاحة متابعة الأبناء في ظل جائحة «كورونا»، ومراعاة لظروف الأسرة، وفقاً للمعايير والضوابط التي يتم تحديدها.

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