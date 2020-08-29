الامارات | أروقة المحاكم

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شكرا لقرائتكم خبر عن أروقة المحاكم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قضت محكمة الجنايات في دبي بحبس آسيوي، ثلاثة أشهر والإبعاد بتهمة التحرش بامرأة أوروبية، بأن استغل وقوفه خلفها خلال حفل غنائي وارتكب فعلاً مخلاً.
وقالت المجني عليها في التحقيقات إنها كانت في حفلة وشعرت بشخص يلتصق بها، فحاولت الابتعاد عنه لكنه تمادى لدرجة قبيحة ثم هرب من المكان.
من جهته، قال شاهد من شرطة دبي إنه فور تلقي البلاغ انتقل إلى المكان، واكتشف أن شخصاً استطاع بالمصادفة توثيق الواقعة وتصويرها بالفيديو أثناء قيام المتهم بارتكاب فعلته.
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إعداد: محمد فودة
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