الامارات | في الميدان

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حدد دليل «البروتوكولات والإجراءات لتشغيل المنشآت التعليمية أثناء جائحة كورونا»، الذي أصدرته وزارة التربية والتعليم، أخيراً، إجراءات عدة للموارد البشرية في المنشآت التعليمية، تتضمن إعادة تخطيط الموارد وفق الإجراءات الاحترازية، وحصر الاحتياجات الفعلية للموارد البشرية لتحقيق هذه الاشتراطات، وضبط توزيع المعلمين في خطة تطبيق التعليم الهجين، بحيث لا يحدث خلل في تنفيذ الخطة الدراسية، وتوفير بدائل للمعلمين المخالطين أو المصابين أو الماكثين في الحجر، وتوفير معلمين إضافيين في حال تطبيق التباعد الجسدي وتقليل أعداد الطلبة في الصفوف. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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