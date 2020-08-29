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الامارات | في الميدان

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إعداد : أمين الجمال 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حدد دليل «البروتوكولات والإجراءات لتشغيل المنشآت التعليمية أثناء جائحة »، الذي أصدرته وزارة التربية والتعليم، أخيراً، إجراءات عدة للموارد البشرية في المنشآت التعليمية، تتضمن إعادة تخطيط الموارد وفق الإجراءات الاحترازية، وحصر الاحتياجات الفعلية للموارد البشرية لتحقيق هذه الاشتراطات، وضبط توزيع المعلمين في خطة تطبيق التعليم الهجين، بحيث لا يحدث خلل في تنفيذ الخطة الدراسية، وتوفير بدائل للمعلمين المخالطين أو المصابين أو الماكثين في الحجر، وتوفير معلمين إضافيين في حال تطبيق التباعد الجسدي وتقليل أعداد الطلبة في الصفوف.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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