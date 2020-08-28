الامارات | عودة تدريجية لافتتاح المساجد ودور العبادة في المدن الصناعية والعمالية

شكرا لقرائتكم خبر عن عودة تدريجية لافتتاح المساجد ودور العبادة في المدن الصناعية والعمالية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت الشؤون الإسلامية والأوقاف والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث البدء بالعودة التدريجية لافتتاح المساجد ودور العبادة في المدن الصناعية والعمالية. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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