الامارات | الحكومة الاتحادية تنظم عمل الأمهات الموظفات خلال العام الدراسي بالعمل عن بعد

شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة الاتحادية تنظم عمل الأمهات الموظفات خلال العام الدراسي بالعمل عن بعد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بناءً على قرار من مجلس الوزراء الموقر، أصدرت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، اليوم، تعميماً خاصاً بشأن دعم التوازن بين المتطلبات الوظيفية للأمهات العاملات في الحكومة الاتحادية، من جهة، ومتابعة المسيرة التعليمية لأبنائهن من جهة أخرى، خلال العام الدراسي الجديد.

وأكدت الهيئة أن الحكومة الاتحادية قررت تنظيم المسألة من خلال عمل الأمهات الموظفات في الحكومة الاتحادية عن بعد، ممن يتابعن تعليم أبنائهن، الذين في المرحلة الدراسية من الصف السادس الابتدائي فما دون، أو من لديهن أطفال من أصحاب الهمم، وذلك وفق ضوابط قرار مجلس الوزراء رقم (27 لسنة 2020، الخاص بتنظيم العمل عن بعد في الحكومة الاتحادية).

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وأوضحت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية أن هذا التوجه الحكومي يحقق التوازن بين متطلبات العمل الرامية إلى استمرار تقديم الخدمات الحكومية ورفع مستواها، بالإضافة إلى دعم الأسر في التعامل مع متطلبات التعليم عن بعد لأبنائهم في ظل جائحة (كوفيد – 19)، الأمر الذي يسهم في دعم المسيرة التعليمية، تحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة.

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