شكرا لقرائتكم خبر عن أول توثيق فلكي حديث لظهور نجم سهيل من قمة جبل حفيت والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 28 أغسطس 2020 تمكن مركز الفلك الدولي بمشاركة جهات رسمية وفلكية أخرى من رؤية نجم سهيل بالعين المجردة صباح اليوم من قمة جبل حفيت في دولة الإمارات. وتمت رؤية "سهيل" بالتصوير الفلكي والمنظار والعين المجردة في أول توثيق فلكي حديث لظهور النجم بعد حملة رصد يومية استمرت منذ 10 أغسطس الجاري. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | أول توثيق فلكي حديث لظهور نجم سهيل من قمة جبل حفيت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.