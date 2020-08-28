الامارات | إنجاز «سوق المالح» في دبا الحصن بـ 3.5 ملايين درهم

شكرا لقرائتكم خبر عن إنجاز «سوق المالح» في دبا الحصن بـ 3.5 ملايين درهم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت دائرة الأشغال العامة في الشارقة عن إنجاز مشروع سوق المالح في جزيرة الحصن بكلفة بلغت 3.5 ملايين درهم على مساحة ألف متر مربع، الذي يضم 27 مخزناً ومنطقة للتمليح وغرفة خدمات.

وأفاد رئيس الدائرة، المهندس علي بن شاهين السويدي، بأن المشروع يندرج ضمن مشاريع الخطة التنموية للدائرة، وهو حلقة من سلسلة خطوات استراتيجية تلبي مطالب المجالس البلدية، وتعمل على تحقيق احتياجات السكان، وقطاع الصيد، ودعمه، موضحاً أن السوق ستسهم في خدمة منتجي «المالح» وتذلل العقبات التي تواجه الأهالي في تصنيع وحفظ أسماك المالح، وتساعد المشتغلين بهذه المهنة (التمليح) على صناعة وحفظ أسماكهم بطريقة صحية وآمنة إلى حين وصولها إلى الجمهور.

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وأضاف أن اختيار موقع السوق جاء بناءً على دراسة واستراتيجية واضحة المعالم مع الشركاء الاستراتيجيين، راعت في مجملها وضع صورة شاملة تراعي متطلبات السكان وتلبي احتياجاتهم، وتحقق لهم متعة التسوق الشاملة، وتقع السوق في موقع حيوي بين سلسلة أسواق، لتأتي متممة لها، منها سوق السمك، وسوق الخضار، وجمعية الصيادين، والمقصب.

وأكد السويدي أن تصميم المشروع جاء بعد دراسة مستفيضة لمتطلبات السوق ومستلزماتها، إضافة إلى إجراء استطلاع لرأي الصيادين. وأشار إلى أن سوق المالح ستكون رافداً مهماً للمنتجين وصيادي الأسماك، فضلاً عن دورها في إنعاش الحركة التجارية داخل المدينة.

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