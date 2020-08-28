الامارات | 491 إصابة جديدة بـ «كورونا».. وصفر وفيات

شكرا لقرائتكم خبر عن 491 إصابة جديدة بـ «كورونا».. وصفر وفيات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع تسجيل 491 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما لم تسجل أي وفاة، لافتة إلى شفاء 402 حالة.

وتفصيلاً، قالت الوزارة إنها مستمرة في تنفيذ توسيع نطاق الفحوص في الدولة، بهدف الاكتشاف المبكر، وحصر الحالات المصابة والمخالطين لها، وعزلهم.

وأوضحت أنها أجرت 68 ألفاً و43 فحصاً جديداً لفئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي، مضيفة أن تكثيف إجراءات التقصي والفحص وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة أسهما في الكشف عن 491 إصابة جديدة بالفيروس من جنسيات مختلفة، وجميعها مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة في الدولة 68 ألفاً و511 حالة.

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وأعلنت الوزارة عن شفاء 402 حالة وتعافيها التام من أعراض المرض، بعد تلقيها الرعاية الصحية منذ دخولها المستشفى، وبذلك ارتفع مجموع حالات الشفاء إلى 59 ألفاً و472 حالة. وأكدت عدم تسجيل أي وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

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ألف فحص جديد أجرته «الصحة» بأفضل وأحدث التقنيات.

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