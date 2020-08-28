الامارات | «التربية»: فحص «كورونا» للطلبة كل أسبوعين

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شكرا لقرائتكم خبر عن «التربية»: فحص «كورونا» للطلبة كل أسبوعين والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت المدير التنفيذي لقطاع العمليات المدرسية بوزارة التربية والتعليم في أبوظبي، لبنى الشامسي، عن بدء إجراء فحص «كوفيد-19» (بي سي آر) لطلبة المدارس على مستوى الدولة سبتمبر المقبل، مرة كل أسبوعين، مشيرة إلى أن الفحوص ستُجرى لطلبة أبوظبي داخل المدارس، فيما سيُبلّغ طلبة بقية الإمارات بأماكن الفحص عبر رسائل هاتفية.
وقالت الشامسي: «بدأنا إعطاء دائرة الصحة في أبوظبي، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، أسماء الطلبة المتوقع دوامهم المدرسي وفقاً للعودة التدريجية».
وأضافت: «الدوام المدرسي سيكون لطلبة الصفوف من الثالث إلى السادس، وهؤلاء أعمارهم أقل من 12 عاماً»، مشيرة إلى أن فحوص الطلبة ستبدأ في الخامس من سبتمبر المقبل.
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