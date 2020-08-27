الامارات | إعادة فتح الحضانات في أبوظبي مع الالتزام باجراءات الصحة

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شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة فتح الحضانات في أبوظبي مع الالتزام باجراءات الصحة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي عن إجراءات إعادة فتح الحضانات في الإمارة، والتي تشمل القيام بزيارات تفتيشية للتأكد من الالتزام بإجراءات الصحة والحصول على شهادة عدم ممانعة من الدائرة، وإجراء تدريب افتراضي إجباري لجميع العاملين حول إجراءات التعامل مع كوفيد-19.
وأوضحت الدائرة أن الحضانات ستعمل بسعة منخفضة محددة، على أن تقدم الرعاية للأطفال بنظام المجموعات الصغيرة ولا يزيد عدد كل مجموعة عن 10 أطفال. ويجب أن يخضع الأطفال والعاملون لفحوصات يومية للحالة الصحية ودرجة الحرارة، إضافة إلى زيارات تفتيشية دورية للتأكد من التزام الحضانات بالإجراءات الصحية المطلوبة.
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