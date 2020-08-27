الامارات | أبوظبي تطبق العمل عن بعد لموظفي الحكومة ممن سجَلوا أبناءهم بنظام التعلم عن بعد

شكرا لقرائتكم خبر عن أبوظبي تطبق العمل عن بعد لموظفي الحكومة ممن سجَلوا أبناءهم بنظام التعلم عن بعد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت حكومة أبوظبي، اليوم، عن تطبيق العمل عن بعد للموظفين في الجهات والشركات الحكومية ممن لديهم أبناء مسجلين في نظام التعلم عن بعد للفصل الدراسي الأول، وذلك لتمكين أولياء الأمور من تأدية دورهم المحوري في دعم الرحلة التعليمية لأبنائهم الطلاب في ظل جائحة كوفيد-19.

وأوضحت الحكومة أنه على الموظفين الراغبين بالاستفادة من نظام العمل عن بعد على الموظف تقديم كتاب من المدرسة يفيد بأن الأبناء مسجلين في التعلم عن بعد، على أن يستمر تطبيق كافة التعاميم الصادرة والمتعلقة بنظام العمل عن بعد. وخصصت حكومة أبوظبي رقم اتصال 800555 لاستقبال جميع استفسارات موظفي الحكومة.

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