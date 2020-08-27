الامارات | «التربية» تقرر إجراء فحص «كوفيد-19» لطلبة المدارس كل أسبوعين

شكرا لقرائتكم خبر عن «التربية» تقرر إجراء فحص «كوفيد-19» لطلبة المدارس كل أسبوعين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت المدير التنفيذي لقطاع العمليات المدرسية بوزارة التربية والتعليم في أبوظبي، لبنى الشامسي، عن بدء إجراء فحص «كوفيد-19» (بي سي آر) لطلبة المدارس على مستوى الدولة في الخامس من شهر سبتمبر المقبل، مشيرة إلى أن الفحوص ستتم لطلبة إمارة أبوظبي داخل المدارس، فيما سيتم إبلاغ طلبة باقي الإمارات بأماكن الفحص عبر رسائل هاتفية ستصل لأولياء الأمور، مشيرة إلى أن الفحوص المدرسية سيتم تكرارها مرة كل أسبوعين لضمان سلامة الطلبة وتحقيق العودة الآمنة.

وتفصيلاً، قالت الشامسي: "العودة التدريجية لطلبة المدارس سهلت ترتيب موضوع الفحوص كورونا للطلبة وبدأنا في إعطاء دائرة الصحة أبوظبي، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع أسماء الطلبة المتوقع دوامهم المدرسي وفقاً للعودة التدريجية، وذلك في إطار ترتيب الإجراءات".

وأضافت: "الدوام المدرسي يوم الأحد المقبل سيكون لطلبة الصفوف من الثالث إلى السادس وهؤلاء أعمارهم أقل من 12 عاماُ"، مشيرة إلى أن فحوصات الطلبة ستبدأ يوم 5 سبتمبر المقبل لجميع الطلبة الذين سيعودون إلى الصفوف المدرسية عقب أسبوعين، وبذلك ستكون الفحوصات بشكل تدريجي، حيث سيتم إجراء فحوصات طلبة أبوظبي داخل المدارس، فيما ستتم فحوصات طلبة دبي والإمارات الشمالية في المراكز التي تم تحديدها.

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وتابعت الشامسي: "سيتم إرسال رسائل نصية لأولياء أمور الطلبة، والتواصل معهم بالإضافة إلى وجود منسقين في المدارس، ومنسقين في الجهات الصحية على مستوى الدولة، حيث سيتم إجراء الفحوصات للطلبة كل أسبوعين، لتحقيق العودة الأمني التي نأملها ولن تستمر أي مدرسة في العمل إلا في حال كانت نتائج الفحوصات سلبية".

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