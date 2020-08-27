الامارات | «الصحة العالمية»: مناعة القطيع قد تسبب موت الكثيرين

شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة العالمية»: مناعة القطيع قد تسبب موت الكثيرين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت المديرة الفنية لبرنامج الطوارئ لمنظمة الصحة العالمية، ماريا فان كيرخوف، اليوم، إن المنظمة تعمل على تطوير لقاح آمن وفعال، مضيفة أن الوصول إلى مناعة القطيع طبيعياً قد يسبب موت الكثيرين.

وأكدت المنظمة أن فريقاً تابعاً لها سيتجه إلى ووهان في الصين للبحث في منشأ فيروس كورونا.

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