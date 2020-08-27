الامارات | «المعرفة» تسمح للطلبة المتواجدين خارج الدولة بالدراسة عن بعد

شكرا لقرائتكم خبر عن «المعرفة» تسمح للطلبة المتواجدين خارج الدولة بالدراسة عن بعد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد رئيس مجلس المديرين، ومدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، الدكتور عبد الله الكرم أن الطلبة الذين لديهم إقامات سارية، وموجودون حالياً خارج الإمارات، بإمكانهم إكمال دراستهم في مدارس دبي "عن بعد" إلى حين عودتهم إلى الدولة.

وكان الدكتور الكرم يجيب على سؤال حول الموضوع طُرح من خلال مبادرة Ask DXB Official التي أطلقها المكتب الإعلامي لحكومة دبي.

وأكد الدكتور الكرم أن توفير نظام "التعلم عن بعد" في دبي يعتبر خياراً متاحاً لحل مشكلة تواجد بعض الطلبة مع ذويهم خارج الدولة، ولم تسمح لهم ظروفهم بالعودة بعد.

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