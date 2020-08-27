الامارات | إطلاق مبادرة لـ "تمكين المرأة الإماراتية رقمياً"

شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق مبادرة لـ "تمكين المرأة الإماراتية رقمياً" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلق برنامج خليفة للتمكين "أقدر" بالتعاون مع الاتحاد النسائي العام مبادرة نوعية حول تمكين المرأة الإماراتية رقمياً، وذلك تزامناً مع احتفال الدولة بيوم المرأة الإماراتية الذي يقام تحت شعار "التخطيط للخمسين"، وفي إطار تنفيذ توجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية "أم الإمارات"، حول إعداد الاستراتيجية الوطنية لدعم الخطط المستقبلية لتمكين المرأة. والتي تضمنت إطلاق حزمة من المبادرات الاستثنائية التي تدعم جاهزية المرأة الإماراتية للمستقبل.

وفي هذا الصدد أكد المقدم محمد الهرمودي، المنسق العام لبرنامج خليفة للتمكين "أقدر"، أن القيادة الرشيدة تعطي المرأة الإماراتية كل الاهتمام والرعاية لمساعدتها للتوجه نحو المستقبل بكل ثقة.

وقال إن برنامج خليفة للتمكين "أقدر" قرر - وذلك كمرحلة أولى - منح 100 رخصة للاتحاد النسائي العام شهادة المواطنة الرقمية "سايبر سي 3" لدعم وتمكين وريادة المرأة والتي تعمل بدورها على تعزيز دور المرأة الرئيسي والفعال في التنمية المستدامة وتطوير الدولة وتحقيق خططها المستقبلية.

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وأضاف إن ذلك يأتي في إطار التوجيهات الحكيمة لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، ودعم سموها لتمكين المرأة في مختلف المجالات ذات العلاقة، مشيراً إلى أن نتائج هذه المبادرات ستنعكس بالضرورة في الحفاظ على النسيج الاجتماعي وتوفير مقومات الحياة الكريمة للمرأة وضمان استدامة الإنجازات المتحققة للمرأة، إضافة إلى تعزيز مكانة المرأة الإماراتية في جميع المحافل.

وأوضح الهرمودي أن مبادرة "تمكين المرأة الإماراتية رقمياً" هي الأولى من نوعها في الإمارات، وقد تم تطويرها وتصميمها لتخريج مواطنين مؤهلين رقمياً وقادرين على تحمل المسؤوليات أثناء تعاملهم مع الفضاء الإلكتروني، بهدف إرساء قواعد صلبة في كافة المجالات التي تتخاطب بلغة السايبر لوضع القواعد وأفضل الممارسات في آداب التعامل المقبول على الشبكات الإلكترونية.

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