الامارات | حالة الطقس خلال اليومين القادمين في الدولة

شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس خلال اليومين القادمين في الدولة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس، خلال اليومين القادمين، صحواً إلى غائم جزئياً ومغبر أحياناً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وأكد المركز، اليوم، أن هناك فرصة لتكون رياح مثيرة للغبار أحياناً، فيما سيكون البحر خفيفاً إلى متوسط الموج في الخليج العربي، وفي بحر عُمان.

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