الامارات | الصحة: 491 إصابة جديدة بفيروس كورونا

شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: 491 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تماشياً مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتوسيع وزيادة نطاق الفحوص في الدولة، بهدف الاكتشاف المبكر، وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، والمخالطين لهم وعزلهم، أعلنت الوزارة عن إجرائها 68.043 فحصاً جديداً خلال الـ24 ساعة الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

وأسهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة، في الكشف عن 491 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 68,511 حالة، فيما لم يتم تسجيل أي حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

كما أعلنت الوزارة عن شفاء 402 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وتعافيها التام من أعراض المرض، بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 59,472.

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