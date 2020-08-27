"أربو بلاس" تطلق تطبيق "شوفها" الذكي لتلبية إحتياجات أكثر من 1.5 مليون مشترك في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

أطلقت "أربو بلاس" (ArpuPlus)، التابعة لشركة المنتجات والتقنيات الرقمية "أيه 15" (A15) وأكبر موزع للمحتوى الموسيقي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتي تضم أكثر من 400.000 إصدار من المحتوى الموسيقي المتنوع، تطبيقها الذكي "شوفها" (Shofha) لتمكين مشتركي ومستخدمي منصتها الخاصة بمشاهدة الأفلام عند الطلب "شوفها" من الوصول إلى محتوى المنصة من خلال هواتفهم المحمولة وبضغطة زر واحدة.

وبناء على نتائج بحثية أظهرت مدى ارتباط الناس باستخدام تطبيقات الهاتف المحمول لما تقدمه من سهوله للمستخدم، فقد تم تصميم التطبيق الذكي "شوفها" ليقدم للمشتركين أداءً أسرع بكثير باستخدام البيانات المخزنة على أجهزتهم المحمولة. وتم إطلاق التطبيق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وسيكون متاحاً أيضاً في كل من أوروبا والولايات المتحدة في المرحلة الأولى من الإطلاق، مما يتيح توفير هذه الخدمة للمشتركين العرب هناك.

كما ستطلق منصة "شوفها" هذا العام تطبيق التلفزيون الذكي (SMART TV)، حيث سيعزز هذا التطبيق من تجربة الترفيه من خلال تمكين المستخدمين من الاستمتاع بالمحتوى على شاشات أكبر.

وتم تطوير تطبيق "شوفها" الذكي مع فهم واضح لاحتياجات وتوقعات المستهلك، حيث يعمل التطبيق على تحسين تجربة المستخدم على نحو كبير. وبالإضافة إلى سهوله الوصول إلى قائمة محتويات منصة "شوفها"، يقدم التطبيق الذكي أيضاً تجربة مستخدمة أكثر تطوراَ، وذلك من خلال فهم تفضيلات المستخدم استناداً إلى سجل المشاهدة الخاص به/بها من أجل تقديم اقتراحات أكثر صلة. وعلاوة على ذلك، سيقرب التطبيق العملاء أكثر من العلامة التجارية من خلال خلق تواصل أفضل بينهما على شكل تنبيهات وتحديثات. كما تم إعداد الواجهة الأمامية سهلة الاستخدام للتطبيق بحيث تساهم في الحفاظ على ولاء العملاء من خلال جعل المستخدمين يعودون مرة أخرى لطلب المزيد.

وشهدت صناعة الترفيه الرقمي نمواً هائلاً خلال أزمة كورونا والقيود التي تم فرضها للبقاء في المنزل أثناء هذه الجائحة، حيث زاد إقبال الناس على المنصات الرقمية بشكل كبير. وسجلت منصة "شوفها" أيضاً ارتفاعاً في تفاعل المستخدمين ونسب المشاهدة خلال هذه الفترة.

وقال مدحت كرم، الرئيس التنفيذي لشركة "أربو بلاس": "نظراً لحرصنا المستمر على تحسين تجربة المشاهدة للمشتركين والمستخدمين، قمنا بدمج ميزات جديدة وتقنيات متقدمة في تطبيقنا الذكي الجديد، والذي تم تصميمه ليقدم أداءً أسرع للمستخدمين وبث الأفلام والمسلسلات المفضلة لديهم دون انقطاع. كما تتميز واجهة المستخدم في هذا التطبيق بسهولة الاستخدام والتصفح بفضل المحتوى المنظم بشكل جيد."

وأدى إدخال التطورات التكنولوجية في تطبيق "شوفها" الذكي إلى تخفيض زمن تحميل المحتوى واستخدام الإنترنت بشكل كبير. كما يوفر التطبيق خيارات متعددة لطرق الدفع للتسهيل على المستخدمين.

وأضاف كرم: "في ظل الظروف الحالية التي تدفع الناس للبقاء في المنزل، بذلنا كل جهد ممكن للتواصل بفعالية مع قاعدة عملائنا النشطة والتي تضم أكثر من 1.5 مليون مشترك، حيث يشمل ذلك إدخال تحديثات منتظمة للمحتوى لضمان تجديده بشكل مستمر، مع التركيز المتواصل على تصنيف وتنظيم هذا المحتوى لتوفير عملية تصفح أسهل. كما نعمل بشكل دائم على "شوفها أوريجينالز" حيث تقوم شوفها بالعمل على إنتاج محتوى من الأفلام والمسلسلات لتعرض على المنصة لأول مرة بشكل حصري، مما يجعلها فريدة من نوعها أيضاً."

وتم إطلاق منصة "شوفها" في العام 2016 لتزويد المستخدمين بتجربة فريدة لبث الأفلام، حيث تحتوي مكتبة المنصة، المتاحة حالياً في 13 بلداً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على مجموعة متنوعة من المحتوى والذي يتكون من حوالي 100.000 دقيقة من الأفلام والمسلسلات العربية وأهم المسرحيات المعروفة لدى المشاهدين العرب وغير ذلك من المحتوى الترفيهي.