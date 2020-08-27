الامارات | 57419 فحصاً تكشف عن 399 إصابة جديدة بـ «كورونا»

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجرائها 57 ألفاً و419 فحصاً جديداً خلال الـ24 الساعة الماضية، بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد، والمخالطين لها وعزلهم. وأسهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة في الكشف عن 399 حالة إصابة جديدة بالفيروس من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 68 ألفاً و20 حالة.
كما أعلنت الوزارة عن وفاة مصاب من تداعيات الإصابة بالفيروس، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 378 حالة.
كما أعلنت عن شفاء 316 حالة جديدة لمصابين بالفيروس، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 50 ألفاً و70.
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