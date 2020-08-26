الامارات | "يوم المرأة الإماراتية" يتصدر "تويتر".. ومغردون: "شكرا لمن كانت بعطائها سندا للوطن"

شكرا لقرائتكم خبر عن "يوم المرأة الإماراتية" يتصدر "تويتر".. ومغردون: "شكرا لمن كانت بعطائها سندا للوطن" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تصدر وسم #يوم_المرأة_الإماراتية موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وذلك قبل يومين من "يوم المرأة الإماراتية"، الذي تحتفل به دولة الإمارات العربية المتحدة في 28 أغسطس من كل عام، ويمثل مناسبة وطنية للتعبير عن الاعتزاز بإنجازات "ابنة الإمارات"، وتقدير دورها الحيوي ومساهمتها المتميزة في نهضة الدولة وتقدمها المستدام.

وعايد المغردون، في دولة الإمارات، المرأة الإماراتية في يومها، حيث شارك الوسم مئات المتابعين، عبروا من خلاله عن شكرهم لدور المرأة الإماراتية في المجتمع، على مختلف الأصعدة، ولكل ما تقدمه من عطاء لتكون بذلك سندا للوطن.

ووصف مغردون المرأة الإماراتية بأنها الأم والأخت والزوجة، كما وصفوها بالصبورة والمجتهدة والمثابرة، والمحبة لوطنها، فقال أحدهم: "#يوم_المرأة_الإماراتية هي الأم، والأخت، والزوجة، والإبنة، والكرامة، والعزة، والأنفة، والرقي، والتميز، والوطنية، هي نصف المجتمع ومن لأجله يعيش ويبذل النصف الآخر..".

وقال آخر: "المرأة الإماراتية ملهمة، مثقفة، مثابرة، صبورة، مجتهدة، جميلة، تسعى للأفضل، تعشق وطنها، حيثما تحل تجعل من المكان ربيعا يلهم الحاضرين".

كما هنأ مغردون دولة الإمارات وشعبها بالمرأة الإماراتية، لما تقدمه من نموذج للعطاء الوطني، والنجاح في مختلف المجالات، فقال أحدهم: "هنيئا للإمارات وشعبها بك أيتها الإماراتية.. دمت ألقا متوهجا بالعطاء الوطني والنبل الإنساني..".

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وقال آخر: "المرأة الإماراتية مصدر لفخر وطنها.. هي التي حلقت بين النجوم.. وشهد الجميع لها بطيب أخلاقها.. هي تستحق كل ما هو جميل لما تقدمه في جميع المحافل.. لها كل المحبة والتقدير والفخر فهي في كل مجال مبدعة".

وأكد متابعون على أن المرأة الإماراتية تواجه بقوة كل التحديات لتحقق كل الإنجازات وتكون صاحبة قرار، فقال أحدهم: "كل عام و المرأة الإماراتية اينما كانت قوية ومؤثرة وصانعة مجد و قرار، كل عام وهي منجزة و أقوى من كل التحديات وتمشي بعز و تحقق الانجازات".

من جانبهن شاركت بعض المغردات الوسم، لتؤكدن على دورهن الكبير في المجتمع، وعلى أن المرأة الإماراتية ستبذل ما بوسعها لأجل وطنها في مختلف ظروفه، فقالت إحداهن: "لاجل الوطن حنا بنات الإمارات.. نبذل قصارى جهدنا في الميادين.. نرفع علمنا عالي بسبع دانات.. وارواحنا للدار ترخص وللدين.. مانخون ابدا نقسم برب السموات.. ولريّس الدولة الولاء ونقسم اليمين.. بنات زايد نحن في كل الاوقات.. نفدي بلاد العز في العسر واللين".

ويأتي الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية هذا العام تحت شعار "التخطيط للخمسين .. المرأة سند للوطن" وذلك بناء على توجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية ، التي أكدت أن المرأة الإماراتية استطاعت خلال العقود الماضية من عمر الدولة، أن تثبت للجميع ومن المواقع المختلفة التي تتبوأها أنها أهل للمسؤولية وأنها على قدر من الكفاءة لتكون سنداً لبلادها في الظروف كافة، وأن الاستعداد للخمسين عاماً المقبلة لا بد أن تكون ابنة الإمارات شريكاً استراتيجياً ومحورياً في عملية استشراف المستقبل والمساهمة فيه جنباً إلى جنب مع أخيها الرجل.

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