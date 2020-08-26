الامارات | مشاريع طرق دبي تساهم في خفض وفيات حوادث المشاة

شكرا لقرائتكم خبر عن مشاريع طرق دبي تساهم في خفض وفيات حوادث المشاة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مطر محمد الطاير المدير العام رئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات بدبي أن جهود الهيئة في تحسين سلامة المشاة ساهمت في خفض وفيات حوادث المشاة في الإمارة بنسبة 76.5% خلال الفترة من 2007 إلى 2019 ..مشيرا إلى ارتفاع عدد جسور المشاة في دبي من 13 جسرا عام 2006 إلى 116 عام 2020 فيما تعتزم الهيئة تنفيذ 34 جسرا للمشاة خلال الفترة من 2021 إلى 2026 ليرتفع إجمالي عدد جسور المشاة إلى 150 جسرا .

جاء ذلك خلال قيامه برفقة عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي بجولة تفقدية على مشاريع البنية التحتية الخاصة بمسارات الدراجات الهوائية ومعابر المشاة التي تنفذها الهيئة في إمارة دبي ترجمة لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في تطوير جودة الحياة في المدينة لتحقيق السعادة للسكان والتحول نحو النقل المستدام والأقل تلويثا للبيئة، كما تأتي تنفيذا لتعليمات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي بجعل مدينة دبي صديقة للدراجات الهوائية عبر توفير البدائل المناسبة لتشجيع السكان على ممارسة رياضة ركوب الدراجات الهوائية وذلك تحقيقا لرؤية دبي 2021 الرامية لجعل الإمارة المكان المفضل للعيش والعمل والمقصد المفضل للزائرين والأكثر أمنا.

واطلع الطاير والمري على مشروع مسارات الدراجات الهوائية التي تنفذها الهيئة وفق أعلى المواصفات العالمية بهدف ربط المناطق الأكثر حيوية في الإمارة بمحطات وسائل المواصلات العامة المختلفة حيث بلغ إجمالي طول مسارات الدراجات الهوائية المنفذة حتى بداية العام الجاري 425 كيلومترا وتعتزم الهيئة رفع أطوال مسارات الدراجات إلى 647 كيلومترا بحلول عام 2025.

كما تفقدا مشروع جسر المشاة على شارع الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في منطقة المارينا، الذي يتميز بتصميمه المستوحى من الطبيعة العمرانية للمنطقة، وهو أول جسر في دبي يربط بين أربع جهات في تقاطع حيوي هو تقاطع شارع الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود مع الشارع الغربي بالقرب من جميرا بيتش ريزيدنس /JBR/ ويبلغ طول الجسر 65 مترا وتقدر طاقته الاستيعابية بنحو 8000 شخص في الساعة في الاتجاهين.

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وأكد الطاير أن تنفيذ جسور المشاة في إمارة دبي يأتي في إطار رؤية استراتيجية السلامة المرورية لإمارة دبي بـ "صفر وفاة" لتكون دبي الأكثر أمانا في العالم في مجال السلامة المرورية بحلول عام 2021 ..مشيرا إلى أن الهيئة تعمل وفق معايير محددة لتحديد مواقع تنفيذ جسور المشاة في إمارة دبي وذلك من خلال دراسات مرورية تراعي كثافة الحركة المرورية وعدد حوادث المشاة والوفيات والحد الأقصى لسرعة الطريق وعدد مسارات الطريق وكثافة حركة السكان على جانبي الطريق والمسافة لأقرب معبر مشاة وموقع مواقف حافلات المواصلات العامة إضافة للمناطق التي تتركز فيها الأسواق والمؤسسات والمواقع التي تسجل فيها نسبة كبيرة من حوادث الدهس.

وأشاد الفريق عبدالله خليفة المري في ختام الجولة بجهود هيئة الطرق والمواصلات في تطوير البنية التحتية الخاصة بمسارات الدراجات الهوائية التي تنسجم مع مخرجات مختبر الابتكار /الدراجات أسلوب حياة/ الذي عقد بدبي، وأعلن فيه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي تحويل مدينة دبي إلى مدينة صديقة للدراجات الهوائية ..مؤكدا أن جهود الهيئة تسهم في تعزيز ثقافة استخدام الدراجات الهوائية والارتقاء بجودة الحياة في دبي.

كما أشاد معاليه بجهود الهيئة في التوسع في تنفيذ معابر المشاة، التي تدعم استراتيجية دبي المرورية 2021 لخفض الوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية.

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