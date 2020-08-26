سويس لوج تنتهي من تركيب نظام مؤتمت للتخزين والمناولة والتوزيع اللوجستي لشركة ماي دبي بنجاح

أعلنت سويس لوج، الشركة العالمية الرائدة في أتمتة المخازن اليوم عن الانتهاء من تركيب وتشغيل نظام مؤتمت جديد للتخزين والمناولة والتوزيع اللوجستي لشركة ماي دبي، شركة مياه الشرب المعبأة الرائدة في دبي. تأتي هذه الخطوة في إطار مبادرة التوسع المستمرة التي تتبناها شركة ماي دبي والتي تنطوي على اعتماد نظام آلي متكامل مرتكز على البيانات يتماشى مع متطلبات الثورة الصناعية الرابعة.

لتصميم وتنفيذ هذا الحل الذي بلغت قيمته أكثر من 20 مليون يورو، خططت سويس لوج لنظام آلي شامل قائم على البرامج الذكية الداعمة للبيانات الضخمة. هذا وشمل مشروع التوسعة الرئيسي تخطيط وتنفيذ مستودع آلي من ستة ممرات للمواد الخام ومواد التعبئة والتغليف، بالإضافة إلى مستودع آخر على بعد بضع مئات من الأمتار فقط يحتوي على 17,560 منصة للبضائع الجاهزة مع 10 ممرات.

ينجح حل سويس لوج للتخزين والمناولة والتوزيع في تعزيز مزايا شركة ماي دبي، بما في ذلك خفض تكاليف العمالة وتحسين الإنتاجية وكفاءة التخزين. كما يأتي تركيب هذا النظام وتشغيله في وقت استراتيجي للشركة، مؤكدًا استدامة واستمرارية النمو الذي تشهده ماي دبي منذ إنشائها في ديسمبر 2012. وتجدر الإشارة إلى أن شركة ماي دبي، المعروفة على نطاق واسع بجودة منتجاتها وتميزها، هي الشريك الرسمي لمياه الشرب المعبأة لطيران الإمارات، كما أصبحت أيضًا العلامة التجارية المفضلة للشرب في عُمان والبحرين و 13 دولة أخرى في جميع أنحاء آسيا وأوروبا وأفريقيا.

وبهذه المناسبة، علّق السيد آلان قدوم، المدير العام لشركة سويس لوج الشرق الأوسط قائلًا: "يتطلّع مدراء المستودعات والمصانع باستمرار إلى تحقيق التوافق بين نسبة الإنتاج وكفاءة المخزن لتحقيق الفائدة القصوى من المخزون، مع مراعاة المحافظة على خفض التكاليف التشغيلية. ويُعتبر اعتماد نظام مؤتمت جديد يعمل على برنامج سويس لوج لإدارة المستودعات خطوة كبيرة في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق أقصى عوائد الاستثمار وتقليل المخاطر التي تهدد عمليات سلسلة التوريد. ومن خلال الجمع بين هذا النظام وحل SynQ لإدراة المستودعات الذي تقدمه سويس لوج، تمكنت شركة ماي دبي من تحديث عمليات التخزين والمناولة والتوزيع الخاصة بها مع تحسين أداء عمال الخطوط الأمامية وتسريع الإنتاج وزيادة سعة التخزين."

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تضمنت حلول سويس لوج التي تم تركيبها والعمل بها في شركة ماي دبي رافعات منصات البضائع بنظام التخزين والاسترجاع الآلي (Vectura)، والمعروفة بتصميمها الأمثل الموفر للطاقة وبتوفيرها لتخزين عالي الكفاءة مع القدرة على مناولة واسترجاع منصات البضائع بأقل تكاليف للطاقة؛ سكة حديدية أحادية مزودة بـ 44 عربة لنقل منصات البضائع؛ حزام ناقل لمنصات البضائع (ProMove) وأنظمة الرفع التي تضمن التدفق الفعال للبضائع وسلاسة حركة المنصات عند الاستلام والشحن. كما قامت الشركة باستخدام بنية تحتية متطورة وعالية الأداء لتقنية المعلومات وأنظمة التحكم، بالإضافة إلى برنامج سويس لوج لإدارة المستودعات (SynQ) ، والذي يسمح برؤية ثلاثية الأبعاد مع المراقبة المباشرة لكافة العمليات. هذا وتوفر المنصة SynQ أيضًا عددًا من الأدوات الذكية للتعامل مع البيانات الضخمة والتي يمكن إضافتها بمرونة في وقت لاحق. وبفضل التركيبة المعيارية والتصميم سهل الاستخدام، يعزز نظام إدارة المستودعات )أو ما يعرف بل (WMS من جاهزية شركة ماي دبي على استشراف مستقبل مستدام.

ومن جهته، علّق السيد ألكساندر فان ت ريت، الرئيس التنفيذي لشركة ماي دبي قائلًا: "نحن متحمسون للغاية تجاه الميزات الواعدة والمنفعة التي سنشهدها نتيجة تفعيل نظام سويس لوج للتخزين والمناولة والتوزيع اللوجستي المؤتمت. كما أننا نعتز بالعمل عن كثب مع سويس لوج، فذلك جزء لا يتجزأ من استراتيجيتنا للتوسعة. بل إنّ اعتماد وتشغيل حلول لوجستية آلية ورقمية يُعدّ جزءً رئيسيًا من نهج شركتنا الذي يركز بشكل كبير على رضا العملاء. لقد ساعدتنا هذه المبادرة على تحسين التحكم في الإنتاج وزيادة كثافة التخزين والكفاءة التشغيلية."

تعمل سويس لوج الشرق الأوسط كشريك تجاري موثوق به مع شركة ماي دبي، حيث تقدم لها خدمات الدعم على مدار الساعة، وكذلك الصيانة الوقائية للمعدات من أجل ضمان توفرها بأعلى درجة ولضمان استمرارية العمليات التشغيلية وعدم انقطاعها،