عُمان للتأمين تقلل زمن معالجة مطالبات السيارات إلى النصف بفضل نظامها الآلي بالكامل

أطلقت شركة عُمان للتأمين تماشياً مع استراتيجيتها المتمثلة في "العميل أولاً"، نظاماً رقمياً جديد كلياً هو الأحدث على الإطلاق فيما يتعلق بمطالبات السيارات، ويهدف إلى تقليل الوقت المستغرق في معالجة المطالبة بنسبة 50%، لتضحى بذلك عُمان للتأمين الأولى في المنطقة التي تزود عملائها بالإخطار الأول بالخسارة (بدء المطالبة) مباشرةً في المرأب دون أي تدخل يدوي من موظفيها.

ويتميز النظام بتخفيض الوقت اللازم للاعتماد والموافقة، فضلاً عن اعتماد عدد كبير من الإصلاحات في غضون بضعة ساعات بفضل الاعتمادات والموافقات الآلية الممنوحة بناء على القواعد السارية. وجرى تزويد الخبراء حالياً بالإمكانات الرقمية اللازمة لتقديم الموافقات والاعتمادات خلال مباشرة المطالبات جنبًا إلى جنب مع إتاحة المعلومات المتعلقة بالمطالبات كاملةً على السحابة.

هذا ومن المنتظر إطلاع العملاء بأحدث المستجدات من خلال إشعارات رسائل نصية قصيرة تُرسل في كل مرحلة من مراحل العملية اعتباراً من وقت التواصل الأول معهم في المرأب حتى استلام مركباتهم، مع الحرص على تجنب اللجوء للأعمال المكتبية الورقية قدر الإمكان وبالتالي توفير أكثر من مليون مستند يُطبع سنوياً.

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في هذا الصدد، قال جان لويس لوران جوسي الرئيس التنفيذي لشركة عُمان للتأمين: "تعد هذه المبادرة الرئيسية جزءاً من استراتيجية التحول الرقمي التي نطبقها بغرض تزويد عملائنا بعمليات تتسم باليُسر والسرعة والشفافية وبالتالي تقديم تجربة مميزة لهم. ونسعى جاهدين لتحقيق هدفنا الأسمى المتمثل في تعلية نجم عُمان للتأمين في سماء قطاع التأمين لتكون قدوة يُحتذى بها في توفير خدمة عملاء مميزة، الأمر الذي لا يتم إلا بوضع العملاء نُصب أعيننا في كل ما نقوم به".

وأضاف جوسي: "من هذا المنطلق، يتضح لنا وفقاً لنتائج مؤشر رضا عملائنا الصادر عن النصف الأول من العام الجاري، بوصول نسبة العملاء الراضيين والراضيين جداً إلى 87%، الأمر الذي يعكس التحسينات والتطويرات التي لا تنفك الشركة عن مباشرتها دوماً".

يأتي هذا الإعلان عقب سلسلة من الاكتشافات الرقمية الرائدة التي قدمتها عُمان للتأمين في عام 2020 بما في ذلك بوابة شراء وثائق التأمين على السيارات الفورية والتي تعد الأولى من نوعها في المنطقة بالإضافة إلى موقع إلكتروني مؤسسي مُحسن ومتطور للشركة