لّش تطلق مبادرةً لدعم شركات أصحاب البشرة السمراء في الشرق الأوسط

: كشفت لّش، علامة مستحضرات التجميل الطبيعية والمحضرة يدوياً، عن شراكتها مع منصة Black Owned UAE في ضوء التزامها بدعم المؤسسات الصغيرة وشركات وأفراد مجتمع البشرة السوداء في الشرق الأوسط. حيث تسعى العلامة من خلال اتفاقيات التعاون والحملات الترويجية والتدريبية إلى دعم الجهات المناهضة لعدم المساواة والأخذ بيد الأشخاص المتضررين بشدة من تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وبهذه المناسبة، قال ميش وايتهاوس، مدير شؤون التجارة الإقليمية لدى علامة لّش الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "نؤمن في لّش بحق جميع البشر في امتلاك حرية التنقل حول العالم، ونحن نسعى إلى مساعدة مجتمعاتنا في تحقيق ذلك بما ينسجم مع جوهر العلامة. إننا متحمسون جداً للعمل مع فريق منصة Black Owned UAE الشغوف، إذ نسعى معاً وبكل الوسائل المتاحة إلى دعم ومساندة الكثير من الشركات الصغيرة التي تعرضت لأضرار ناجمة عن الأزمة الصحية العالمية في منطقة الشرق الأوسط ".

يتمحور هدف هذه الشراكة حول بناء علاقات أكثر قوةَ ودعماً مع الشركات المملوكة من قِبل الأقليات وأصحاب البشرة السمراء في المنطقة من خلال اتباع طرق عديدة. حيث ستتمكن علامة لّش ومنصة Black Owned UAE من دعم العلامات التجارية من خلال صفحاتهما الإلكترونية عبر وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة؛ فيسبوك وإنستاجرام ويوتيوب. في حين، ستتمكن الشركات من إطلاق فعاليات أسبوعية ودورية وعروض فيديو ترويجية، فضلاً عن استضافة جلسات مقابلات حية ومُسجّلة ورفع مستوى الوعي عن طريق عرض محتواها عبر حسابات إلكترونية تشهد شعبية كبيرة.

وفي إطار سعيها لتمكين الشركات، تقدم لّش العديد من الفرص الداعمة للمهارات مثل الدورات التدريبية في مجالات اتصالات العلامة التجارية والمهارات الشخصية والاستجابة للآراء والتعليقات والإدارة الإعلامية لصفحات التواصل الاجتماعي. كما ستوفر علامة مستحضرات التجميل التي تراعي المعايير النزيهة منصات ومنافذ تتيح لشركائها من العلامات التجارية تصوير المنتجات وإطلاق حملات ترويجية بمشاركة مشاهير التواصل الاجتماعي، فضلاً عن توقيع اتفاقيات تعاون وتبادل للمناسبات المستقبلية، وبيع وعرض المنتجات في الفعاليات الخاصة بعلامة لّش.

للتعاون مع لّش، يرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني: [email protected] . للتعاون مع منصة Black Owned UAE، يرجى إرسال رسالة مباشرة عبر الحساب @blackowneduae أو البريد الإلكتروني: [email protected]