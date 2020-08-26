الامارات | اعتماد نوعين من الفحوص لدخول أبوظبي

شكرا لقرائتكم خبر عن اعتماد نوعين من الفحوص لدخول أبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمدت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي، بالتعاون مع دائرة الصحة، نوعين من الفحوص للدخول إلى الإمارة، معززةً بذلك الإجراءات الاحترازية المتخذة لاحتواء العدوى والحد من انتشار فيروس «كوفيد-19».

ووفقاً للإجراءات الجديدة التي سيبدأ العمل بها اعتباراً من يوم الخميس الموافق 27 أغسطس 2020، سيتمكن القادمون إلى الإمارة من الدخول إليها خلال 48 ساعة من استلام نتيجة سلبية لفحص مسحة الأنف PCR، كما سيتمكن القادمون إلى الإمارة من الدخول إليها خلال 48 ساعة من استلام نتيجة سلبية لفحص الليزر DPI بشرط إظهار نتيجة سلبية لفحص PCR سابق أجري خلال ستة أيام قبل تاريخ الدخول، كما اشترطت اللجنة مناوبة نوع الفحص بحيث لا يعاد إجراء الفحص ذاته مرتين متتاليتين خلال ستة أيام. ويعفى من اتباع هذه الإجراءات المتطوعون في التجارب السريرية للمرحلة الثالثة للقاح «كوفيد-19» غير النشط، والذي يسمح لهم باستخدام مسار مركبات الطوارئ لضمان سهولة تنقلهم.

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