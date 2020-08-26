الامارات | استئناف فعاليات حكومية بشكل كامل في الشارقة

شكرا لقرائتكم خبر عن استئناف فعاليات حكومية بشكل كامل في الشارقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أقر المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة استئناف عمل المعارض والمؤتمرات التي تقام تحت مظلة وإشراف وإدارة المؤسسات والقطاعات الحكومية في إمارة الشارقة، اعتباراً من مطلع سبتمبر 2020 في إطار العودة التدريجية لأنشطة المعارض والمؤتمرات في الإمارة، مع مواصلة العمل بالتدابير الاحترازية المُطبقة حالياً في مختلف المرافق والمنشآت والمناطق العامة والخاصة في مختلف أنحاء الشارقة، وفقاً للتعليمات الصادرة عن الجهات المعنية بمكافحة فيروس كورونا المستجد، الاتحادية منها والمحلية.

كما أصدر المجلس التنفيذي قراراً يقضي بتمديد فترة تعليق إقامة كل الفعاليات الاحتفالية الأخرى في صالات الأفراح وقاعات المناسبات والفنادق والمرافق الحكومية والمجتمعية، كإجراء وقائي واحترازي ضمن إطار جهود الإمارات للمساهمة في السيطرة على «كورونا» ومنع انتشاره.

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