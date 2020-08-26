الامارات | التعلم «عن بُعد» خلال الأسبوعين الأول والثاني في الشارقة

شكرا لقرائتكم خبر عن التعلم «عن بُعد» خلال الأسبوعين الأول والثاني في الشارقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قرر فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث المحلي في إمارة الشارقة، وهيئة الشارقة للتعليم الخاص، التعلم «عن بُعد» في المدارس الخاصة بالإمارة، خلال الأسبوعين الأول والثاني من بداية العام الدراسي 2020-2021، اعتباراً من الأحد 30 أغسطس حتى الخميس الموافق 10 سبتمبر المقبل، مع المتابعة الميدانية لتطورات الوضع، حرصاً على سلامة الطلبة والكادر التعليمي.

وأكدت مدارس خاصة في إمارة الشارقة، لـ«الإمارات اليوم»، تلقيها تعميماً من هيئة الشارقة للتعليم الخاص بشأن تطبيق التعلم «عن بُعد» في جميع المراحل الدراسية بالمدارس الخاصة خلال الأسبوعين الأول والثاني من العام الدراسي الجديد.

وأوضحت أنها قامت على الفور بإرسال رسائل نصية لذوي الطلبة تبلغهم بقرار الهيئة، لوضعهم في صورة القرار والاستعداد لتطبيق التعلم «عن بُعد» في جميع المراحل، خصوصاً لذوي الطلبة من رياض الأطفال وحتى الصف الثاني الابتدائي الذين كانوا يستعدون لحضور أطفالهم للدوام الدراسي الأحد المقبل.

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