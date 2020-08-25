الامارات | «طرق دبي» تتعاون مع «دانز» لإطلاق مركبات جوية ذاتية القيادة

شكرا لقرائتكم خبر عن «طرق دبي» تتعاون مع «دانز» لإطلاق مركبات جوية ذاتية القيادة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وقّعت هيئة الطرق والمواصلات، ومؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية (دانز)، مذكرة تفاهم في مجال التعاون والتنسيق بين الجانبين في مجال المركبات الجوية ذاتية القيادة، وذلك في إطار استراتيجية الهيئة في تبادل الخبرات والمعارف مع الجهات الحكومية وشبه الحكومية، في المجالات ذات الاختصاص بالأهداف المشتركة.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة رئيس فريق مشروع المركبة الجوية ذاتية القيادة في الهيئة، أحمد هاشم بهروزيان، إن المذكرة تهدف إلى التعاون والتنسيق في دراسة التشريعات والقوانين المتعلقة بمجال المركبات الجوية ذاتية القيادة، ومشاركة الطرفين في ورش العمل والأنشطة المُنظمة من الجانبين.

وأشار إلى أن المذكرة تخدم بحوث التطوير والابتكار ذات الصلة، وتحديد المسارات الجوية للمركبات، فضلاً عن العمل المشترك لرفع مستوى السلامة والأمن للنقل والمواصلات في نطاق الحدود الجغرافية لإمارة دبي، عبر استقطاب وتطبيق أحدث التقنيات في المجال، إلى جانب التزام الطرفين بتسهيل الإجراءات وتبادل المعارف عن الشركات المتخصصة والمتطورة في هذا المجال، وبرامج الاختبارات، ومواصفات مواقع الإقلاع والهبوط للمركبات، وغيرها.

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وأضاف أن مذكرة التفاهم تأتي في إطار الإجراءات المُعززة لاستراتيجية دبي للتنقل الذكي ذاتي القيادة، التي تهدف إلى تحويل 25% من رحلات التنقل في دبي إلى رحلات ذاتية القيادة من خلال وسائل المواصلات المختلفة، بحلول عام 2030، إلى جانب تحقيق التكامل بين وسائل النقل الجماعي وتعزيز السعادة لدى السكان، من خلال توفير قنوات سهلة وسريعة ومبتكرة للنقل والمواصلات.

من جهته، قال نائب المدير التنفيذي لـ«دانز»، إبراهيم أهلي، إن التعاون مع هيئة الطرق والمواصلات، سيعزز الأهداف لاستراتيجيات وتوجهات القيادة في مجال التنقل الذكي، ودعم الوسائل ذات القيادة الذاتية، مؤكداً أن المركبات الجوية تشكل محوراً رئيساً في رؤية الدولة وإمارة دبي للتنقل الجوي الذكي، ما يعزز مكانتها في استباق متطلبات المستقبل على مستوى العالم.

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