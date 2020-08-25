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الامارات | البروتوكولات الصحية المعتمدة للمنشآت التعليمية في الدولة

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موقع الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن البروتوكولات الصحية المعتمدة للمنشآت التعليمية في الدولة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ننشر هنا بنود البروتوكولات الصحية المعتمدة للمنشآت التعليمية في الدولة للوقاية من مرض (كوفيد-19) قبل انطلاق العام الدراسي الجديد:

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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